A corregir: razones de la derrota del Cali en debut de cuadrangulares

Deportivo Cali perdió 3-2 de visita en su primera salida en el cuadrangular B frente a Alianza Petrolera, resultado que aumenta la desazón de sus hinchas después de quedarse con las manos vacías en la Copa Colombia.

Es cierto que el cuadro azucarero tiene un gran potencial ofensivo, pero también que en el fondo adolece de sincronización para evitar que sus rivales le hagan daño, como ocurrió este domingo, cuando en menos de un minuto de juego ya estaba en desventaja. Sin responsabilizarlo de la derrota, el árbitro John Hinestroza también perjudicó a los azucareros con una pena máxima dudosa -la primera que ejecutó Jhon Vásquez-, y en otra jugada en la que el balón que despachó Deiber Caicedo dio en la mano de Jeisson Palacios en el área, penalti que no dio, estando frente a la jugada.



El próximo adversario el miércoles en Palmaseca será Independiente Santa Fe, equipo que ha demostrado con suficiencia, y lo ratificó en su victoria 2-1 sobre América, que es contundente en las transiciones de defensa a ataque, algo que desde ya debe estar en la agenda de prácticas en esta semana corta.



Aquí están los argumentos del revés del cuadro vallecaucano en Barrancabermeja:



Error de concentración en defensa. En el primer gol de Alianza se evidencia la falta de concentración entre los zagueros y los volantes, cuando apenas el reloj marcaba 38 segundos. Petrolera recuperó en el medio, jugó rápido con Yhormar Hurtado, quien levantó el centro, y nadie presionó a César Arias para evitar su cabezazo.



Los centrales siguen quedando en deuda. Y aparte de eso, Richard Rentería se fue expulsado en el segundo tiempo. Tendrá que trabajar muy duro Pusineri para lograr que sus centrales recuperen la solidez que mostraron en algunos compromisos.



Mala decisión de ubicar a Velasco como lateral. Lucas Pusineri dejó a Darwin Andrade en Cali y ubicó a Kevin Velasco, un extremo, como lateral izquierdo, determinación que fue errada porque por allí siempre ingresó con peligro Yhormar Hurtado.



La contención ha venido de más a menos. La de Andrés Balanta y Christian Balanta es considerada una de las mejores duplas del país en la primera línea, pero hace unas fechas están en un bajón, el rival pasa fácilmente por la parte interior y como lo hizo Alianza, rompe luego por las bandas.



No usó la media distancia. Carlos Rodríguez recibió la confianza de ser titular, tal vez para ensayar con remates fuera del área, una de sus características, pero no respondió, prácticamente fue un espectador más en la cancha y luego fue relevado en la segunda parte.



Faltó eficacia en el ataque. Si bien Petrolera sacó tres puntos, no lo es menos que el Cali ofensivamente propició varias opciones, que lamentablemente no concretaron Juan Ignacio Dinenno, Deiber Caicedo y Féiver Mercado. El equipo siempre estuvo abajo en la marcador y no pudo poner condiciones como lo había hecho en otros estadios con asistencias más grandes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces