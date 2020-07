Las lágrimas del preparador de arqueros del Cali tras su nuevo cargo

Jorge Rayo hizo todo su proceso como arquero del Deportivo Cali, se quedó para enseñarles todos sus secretos a los juveniles y hoy la vida lo premia como el entrenador de los guardametas del plantel profesional, tras la renuncia de Eduardo Niño a la institución para vincularse a la Selección de Emiratos Árabes.

Sin embargo, todavía no recibe el documento de la Dimayor que lo autorice para que pueda estar en la burbuja, ya que su nombre no aparece en la lista de las 40 personas que inicialmente había enviado el club para cumplir con el protocolo.



En rueda de prensa, el entrenador cerriteño respondió varias inquietudes sobre su nuevo cargo.

¿Cómo es preparar un arquero con las limitaciones que trajo el protocolo?



“Es difícil, ya he ido más no he practicado todavía. He visto los trabajos que está haciendo el ‘profe’ Ítalo, con la asesoría de David y Wallens las cosas se están haciendo bien, creo que no hay tanta complejidad porque eso es lo que uno ha aprendido a trabajar y con una sola persona en la cual está la creatividad del preparador de arqueros para hacer de cada ejercicio algo motivante. Creo que no va a haber ningún problema, Verlo de esa manera con mucha tranquilidad y estudiando, eso es lo que he estado viendo en estos dos o tres entrenamientos”.



¿Cuáles son los arqueros de proyección que tiene Cali actualmente?



“David González es un referente en el fútbol colombiano, contamos con Wallens, Luis Hurtado, Miguel Sánchez, hay arqueros de proyección en la cantera que estamos esperando que en cualquier momento que el ‘profe’ los vaya viendo. Los nombres van llegando, sino que ahora son muy jóvenes. Camilo Ariza se prestó a Fortaleza, pero sabemos que están esperando su momento para llegar al equipo profesional”.



¿Qué concepto tiene de David González?



“A David lo tuve a los 17 años, cuando él llegó por primera vez al Deportivo Cali, jovencito, le tocó alternar con Rafael Dudamel. Tengo experiencias muy bonitas con él y el cambio ha sido grande, sigue entrenando como un muchacho, no ha cambiado, trabajando fuerte; es un arquero que se cuida. Lo tuve en esa etapa y luego con el ‘profe’ Sarmiento cuando jugamos en Pasto, es un proceso formativo en el cual él que ha mejorado todas sus cualidades técnicas”.



¿La decisión de escogerlo a usted pasó por por el conocimiento de David?



“Eso fue la Junta Directiva, fue algo muy bonito. Tengo que agradecerle al presidente Marco Caicedo, que cuando me llamó y me dijo, hasta lloré, no creía eso, estábamos en un centro comercial, y le respondí ‘espéreme paro un momento’, me dio ese miedito, hago de cuenta que ese momento fue como el primer partido que yo iba a jugar en el Deportivo Cali contra el Once Caldas. Luego fue esperar que me confirmaran, hasta que Rodrigo Cobo me dijo, y pensé ‘llegó la hora y tengo que prepararme para esto’”.



¿En qué debe hacer mayor énfasis?



“La más grande es poder entrenar, porque ya llevo dos o tres días yendo y no puedo ni quedarme en esa parte y a mí lo que me gusta es trabajar, no ir a ver. Lo importante es las ganas que tengo de empezar a trabajar, ya cuando uno está adentro ya ve lo que se va a hacer y lo que tiene preparado para los arqueros del Deportivo Cali”.



¿Qué autorización falta para que pueda estar con el grupo?



“La primera es la autorización de la Dimayor, porque allí dentro de las 40 personas estaba Eduardo Niño, esperar que le den de baja para yo reemplazarlo, con todos esos problemas en Dimayor no se ha podido. Eso es lo primordial”.



La afición del Cali se queja de que no el equipo no volvió a sacar arqueros. ¿De qué depende eso?



“Lo importante es tratar de cambiar todo lo que se dice y es con mucha tranquilidad, son tiempos distintos. Antes teníamos un solo entrenador de arqueros que era el profesor Carlos Portela (q.e.p.d.), en Cali teníamos cantidad de arqueros y teníamos que hacernos afuera, éramos Miguel, Óscar, Faryd, Jorge Leyva, Saulo Hernández, Rayo … Después regresábamos, pero los equipos hoy en día no están aceptando eso. Todos tienen su entrenador de guardametas y al arquero de siempre lo bajan a ser su preparador, y no van a ocupar ese espacio con jugadores del Deportivo Cali. Ahora están escasos los arqueros, creo que allí tenemos que hacer un pare y comenzar de nuevo fortaleciendo la cantera y sabiendo qué es lo que tenemos desde allí para el equipo profesional, eso es lo que estamos pensando, un Departamento de arqueros para saber qué viene desde la infantil hasta el equipo profesional, siguiendo la misma metodología tanto abajo como arriba”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces