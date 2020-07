No lo guardó: entrenador de Cali mostró su molestia con el protocolo

El técnico uruguayo Alfredo Arias volvió a aparecer ante los medios en Cali para referirse a la forma en que transcurrió la primera semana de entrenamientos individuales en la sede campestre de Pance, en un plantel que se mantuvo sin modificaciones.



Aparte de dar un informe positivo sobre la forma en que llegaron los jugadores del Deportivo Cali, de nuevo el timonel uruguayo dedicó un espacio para hablar de lo que él considera injusto con el llamado grupo ‘espejo’, que cree, lo hizo alguien que nunca estuvo en un equipo de fútbol, y que no le permite hacer rotación. Al mismo tiempo, espera que la semana de prácticas colectivas alcance para que el plantel recupere su memoria futbolística.

¿Cómo van las cosas en la segunda semana de entrenamientos individuales? “Todos los días nos sorprendemos del profesionalismo del grupo y pensamos que sigan manteniendo esa actitud para querer superarse. Como dije en el primer día, íbamos a caminar en un terreno en el cual no habíamos estado nunca y el plan de trabajo ideado por Ignacio Berriel y la parte sanitaria por el doctor Portela, ha sido muy bueno todo. Los jugadores se han ido adaptando muy rápidamente porque ponen la actitud de querer estar de esa manera y seguimos con los entrenamientos individualizados, con las zonas de restricción, pero vamos bien. Hicimos unos test y veremos cómo estamos al término de la primera semana, estamos bien, lo importante es que no ha habido lesiones”.



¿Qué han podido trabajar en la parte física? “Los vemos bien, hicimos unos test y dieron buenos resultados en general. Queríamos saber dónde estábamos parados para saber en qué trabajar un poquito más para mejorar; lógicamente que trabajar en la parte futbolística propiamente dicha no podemos, no nos lo permite el protocolo, y seguimos en esta modalidad, que es diferente y nueva para nosotros, dentro de los entrenamientos individuales por sectores, dividida la cancha para 10 jugadores, los cuales no tienen interacción entre ellos, ni siquiera puede invadir el carril del compañero, menos pasarse la pelota, todas esas cosas que nos limitan, pero que al mismo tiempo nos hacen crecer porque es aprender a entrenar de otra manera y de una forma más específica cada uno, tiene el componente que necesitamos, que es la pelota, eso es lo principal para mí, que en cada trabajo esté la pelota presente, porque es con ella que uno se desenvuelve después en un partido, no lo digo yo. La pelota es la estrella de este juego y para mí es muy importante”.



¿Una semana de entrenamientos grupales es muy corta? “Sin duda por un pensamiento individual que tengo del fútbol, no cabe ninguna que para mí es fundamental entrenar colectivamente y teniendo oposición. Ojalá que alcancen esos días y si no veremos de qué manera se ha desarrollado en otras partes el protocolo y de qué manera podemos funcionar mejor. Me parece que es fundamental el juego de conjunto, donde los relacionamientos entre los compañeros son importantes a través de la pelota, es un juego de oposición donde hay interacción con el rival, de roce y de continua pelea por ser mejor que el rival, y a eso hay que agregarle lo táctico, lo táctico individual, lo táctico por líneas, lo táctico por sectores y lo táctico en general. Es la parte en que más tiempo necesitaríamos, pero así están dadas las cosas, creo que ya peleé demasiado desde mi trinchera y no quiero pelear más”.



¿Cuál es su metodología para esos entrenamientos colectivos? “Es un terreno nuevo, como dije, estamos en la luna, nos mudamos, nos pusieron en una cápsula, acá estamos en la luna y tratando de llevar la misma vida que llevábamos en la tierra, pero con diferentes formas, diferentes condicionamientos, y en eso estamos, ¿cuál es la mejor forma para no quedar corto o dar lo necesario? ¿Quién lo puede saber? Voy a guiarme por la experiencia que tengo en el trabajo con equipos, con la experiencia de haber sido jugador, haber sido hincha también y tratar de llegarle al jugador y convencerlo, porque acá lo fundamental es que el jugador esté convencido de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No he reparado todavía en el protocolo en qué fecha podemos reunirnos y pasarles videos, pero me imagino que en esa semana podrá ser y la ayuda audiovisual seguramente va a ser importante también en algún horario para explicar lo que queremos, para recordar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, cada maestrito con su librito, ni el mío es mejor ni el de los otros es peor y viceversa, todos vamos a buscar algo que en el fútbol es fundamental, que es jugar mejor que el rival nos toque. Cuando juega mejor que el rival, aunque no siempre se da, la mayoría de las veces gana, y este juego necesita de ganar, porque el tiempo y los procesos se ganan solamente a través de los resultados”.



¿Cuál es su opinión del protocolo en cuanto a entrenamientos? “El protocolo nos limita un poco a ser 10 jugadores en turno, 10 jugadores en otro y después un grupo al que se llama espejo, que la verdad, lo tengo que decir acá públicamente, quien diseñó eso nunca estuvo en un plantel, nunca estuvo. Invito a cualquiera a ser parte de 24 o 27 personas y que un día le digan que vos sos el del grupo espejo, el último que entrena y no te movés de allí. Hubiesen dejado la oportunidad de rotarlos, quizás puedo recibir y dar, y aquí está muy bien la palabra que utiliza el profesor Osorio, de las rotaciones. Acá no podés hacer rotaciones, hay 10 por un lado, 10 por otro y un grupo espejo. Con ese grupo espejo todos los días voy, me saco el sombrero ante ellos y les digo: ‘los respeto más que nunca, porque a mí me hubiese tocado que me pusieran allí, estaría muy desmotivado’. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si se nos limita el número para mí es imposible ni siquiera pensar en traer un jugador y sacar a alguno de estos. Pienso que se pudo hacer el mismo protocolo, con los mismos jugadores, pero haberlos podido rotar para que se sientan motivados”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces