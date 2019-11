Kevin Moreno, el canterano que se ganó la titularidad a pulso en Cali

En la mayoría de los partidos fue suplente de Danny Rosero, Richard Rentería y hasta del argentino Francisco Delorenzi, pero a partir de la cuarta fecha de los cuadrangulares tomó la titularidad y ha cumplido con creces en la zaga azucarera. Este jueves (7:30 p.m.) repetiría frente Alianza Petrolera y tiene la fe intacta en que los resultados van a favorecer a su equipo.

‘El Tanque’, como se le conoce desde las divisiones menores a este defensa caleño de 19 años de edad, asegura que “haber sido delantero me sirve mucho, tengo más control con el balón, visión de juego y eso me ayuda a mejorar en lo defensivo, me da otra perspectiva”.



También dio la fórmula para estar enfocados en el partido de Palmaseca sin estar pendientes del radio en el Pascual: “Debemos tener concentración plena en el partido nuestro, independientemente del otro compromiso y con la ayuda de Dios todo se nos va a dar”.



De igual forma, Ya está mentalizado en que puede ser titular qué ha analizado de los delanteros de Alianza? “Contento, todos somos titulares, para eso se trabaja. Feliz por lo que se me está dando. En cuanto a los atacantes de ellos, sabemos que son fuertes y potentes, pero debemos tratar de controlarlos”.



En cuanto cómo se dio ese cambio de posición sostiene que “llegué como centro delantero de Boca Ulpiano y poco a poco con el trabajo el ‘profe’ Landazury me fue diciendo que me metiera de central, se dio la opción y aquí estoy”.



Las expulsiones en la defensa han estado a la orden del día y Moreno explicó cómo controlarse para evitar las tarjetas: “Por lo que he visto en los partidos, a veces no es cuestión del jugador sino del árbitro. Cuando se tiene amarilla hay que ser más tranquilo e inteligente a la hora de presionar en una falta y evitar la tarjeta roja”.



En cuanto a qué se le hace más difícil por sus características, si el atacante fuerte o el habilidoso, afirmó que “no sabría responder, el hábil se toma cerca y se evita más, mientras el grande da más problemas”.



Sobre si hay mucha presión en el sentido de una falta puede producir un penalti inexistente? “Eso pasó en el partido contra Santa Fe, pero sabemos que somos seres humanos y nos podemos equivocar, eso quizá nos ha costado, pero tenemos que seguir trabajando para lograr los tres puntos. Sabemos que no fue un semestre fácil, dependemos inicialmente de nosotros y tenemos que buscar el triunfo. Alianza no nos pondrá nada fácil, haremos lo nuestro que es lo más importante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces