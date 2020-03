Las claves de Alfredo Arias para que rinda su Deportivo Cali

En medio de la incertidumbre si se jugará o no este fin de semana la novena fecha de la Liga I-2020 por el complejo tema del coronavirus en el país, Alfredo Arias sigue preparando su partido del sábado (4:05 p.m.) como visitante frente al Cúcuta.



Con un discurso que poco a poco ha ido calando en sus jugadores, considera que los conceptos se están aceptando, aunque al mismo tiempo acepta que faltan algunos detalles por pulir y encontrar la producción que espera.



Sobre si desde su llegada ha notado progresión en su idea, el timonel uruguayo expresó que “noto que sí ha habido cambios, los cambios son parte de la evolución, esperamos que eso se consolide con el paso del tiempo, anímicamente hemos estado bien porque nos han ayudado resultados, pero los resultados los tienes que ayudar con lo anímico también, es como un círculo vicioso o un círculo virtuoso, necesitas la actitud, lo anímico, lo físico, lo técnico, todo integrado para lograr resultados y esos resultados te retroalimentan para dar más confianza. El equipo está en la parte, se nos han escapado algunos puntos en los últimos dos partidos, pero veo al equipo entrenar y me quedo más tranquilo”.



¿Cómo se ha sentido en Cali? “Estoy bárbaro, siempre he estado bien, he aprendido a no vivir de los resultados, porque los resultados no los puedes asegurar nunca, uno puede asegurar su trabajo y la intención, pero el resultado es difícil de asegurar y prefiero no depender de ellos”.



¿Le preocupan los empates, a pesar que se mantiene el invicto? “Hay una cosa ideal que uno quiere y es no perder, en eso estamos bien, pero también uno quiere ganar siempre. Empatamos cinco partidos, en uno de ellos no hicimos para ganar y fue el de Patriotas, en mi análisis personal creo que hicimos méritos para empatar y allí, no para ganar. En los otros cuatro encuentro que sí los hicimos: Hablo de Junior en nuestra casa, con remates en los palos y mucho chances que perdimos; hablo de Nacional, que con gran esfuerzo ante un rival que venía goleando nos pusimos siempre en ventaja, siempre estuvimos protagonizando el partido en cancha contraria, lo tuvimos ganado hasta los últimos minutos, fue de los juegos en que más goles erramos; contra América, un partido que por ser un clásico se sabe que es muy parejo en todos los sentidos y que no hay un favorito, pero si te pones en ventaja la estadística en el mundo dice que cuando uno de los dos se pone arriba logra ganar. No solo jugamos ese partido 60 minutos con diez jugadores, nos pusimos en ganancia con esos diez y en los últimos minutos no los pudimos aguantar, pero creo que hicimos méritos para ganar. Contra Pereira estuvimos 40 minutos con un hombre menos otra vez e hicimos méritos para lograr los tres puntos, nos pusimos en ventaja dos veces y en una de ella con los diez, hacemos méritos para ganar, que es diferente a lo que jugamos bien, como queremos jugarlo. Creo que el rival jugó bien y nosotros no lo mejor posible. Hablamos de cinco partidos empatados, de los cuales cuatro los estuvimos ganando”.



Agregó que “de los últimos 180 minutos estuvimos 100 con un jugador menos, con la seguidilla de partidos que tuvimos, que ahora están teniendo otros porque están compitiendo en copas internacionales, con las circunstancias que nosotros tuvimos y no pudimos alternar el plantel, valoro mucho lo que han hecho mis jugadores en actuar tan seguido, no descansar, jugar con diez muchos partidos y hacer los méritos para ganar. El equipo está bien, pero tiene que mejorar algunas circunstancias para que esos partidos que vayamos ganando los podamos ganar”.



Acerca de si ya están recuperados Juan Camilo Angulo y Andrés Balanta para enfrentar al Cúcuta sostuvo que “sí, van a estar habilitados, están a la orden. Jugar bien para nosotros es repetir lo que se hace en la semana, eso tenemos que corregirlo, retornar a la idea de que la tenencia de la pelota es fundamental, tenemos que hacer énfasis en eso para recuperarnos en cuanto al nivel de juego. Hemos estado viendo a Cúcuta, el martes alcanzó la ventaja rápidamente y después se cerró muy bien, aprovechó esa ventaja siempre a favor, contragolpeó muy bien, un equipo que cambió al técnico y en las dos últimas fechas ha mostrado muchos cambios en la alineación, acá en Colombia no hay rival pequeño, lo dice la tabla”.



En cuanto al coronavirus prefirió no ahondar mucho: “Las personas idóneas son las que buscan las soluciones, sé poco de ese tema. Cuando hablo de las personas idóneas son las de salud y las de estas crisis, para saber cómo van a programar eso. Las decisiones que tomen estarán bien, me he preocupado en saber qué podemos hacer nosotros, un equipo que viaja tanto, hablando con el médico vamos a escuchar cuáles son los protocolos sanitarios en los aeropuertos, cosas que uno puede hacer domésticamente”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces