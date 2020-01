El técnico del Cali a pesar del triunfo: ‘Hay cosas por mejorar’

Alfredo Carlos Arias, técnico del Deportivo Cali, destacó la actuación de su equipo en el 0-2 sobre Bucaramanga en Barrancabermeja, argumentando que sigue en formación, aunque también le dio mérito a lo que intentó el local en ataque.



El cuadro verdiblanco aguantó bien las llegadas del elenco leopardo, con una actuación importante del arquero David González y sacó tres puntos que sirven para un buen comienzo en la Liga I-2020, a la espera del Junior el martes próximo (8:10 p.m.) en Palmaseca.



¿Por qué estaba incómodo su equipo en el comienzo? “Las complicaciones no eran de la defensa, quizás a veces no hacer los movimientos correctos o tapar los espacios desde nuestros delanteros cuando no tenemos la pelota, nos hace defender mal ver en la última zona, pero todo empieza adelante. Lo mismo que cuando la creación o la profundidad no se logra al no encontrar desde atrás los pases. Complicaciones sí tuvimos, un rival que nos planteó un partido muy intenso, con un calor que de afuera no se nota porque estamos paraditos, pero que adentro hay que correr. Es el primer partido, incluso con un equipo como el nuestro en formación, conociéndome a mí los jugadores y yo a ellos, creo que son más las cosas positivas que negativas y lo bueno que supieron sacar los tres puntos en una cancha que hacía muchos años al Cali le costaba”.



Sobre el aporte de Carlos Lizarazo dijo que “Carlos ya demostró en el campeonato amistoso que su entrada nos iba a dar fútbol, hoy quería ir de menos a más, intenté poner un mediocampo de un volante más o menos mixto como Colorado y el otro de más de marca, pero me condicionó la amarilla de Valencia temprano y una posterior falta que a la siguiente hubiera sido roja. Por suerte, Lizarazo entró muy bien, ocupó bien los espacios y después cuando tuvo la pelota lo hizo bien”.



El entrenador charrúa agregó que “tenemos mucho para mejorar, llevamos poco tiempo juntos, el equipo para mi gusto mostró cosas importantes como el orden táctico, para atacar como para defender, el reglamento que nos obliga a tener solo cuatro jugadores en banca, 16 en total, nos condiciona un poco. Debo aprender un poco, los jugadores que entraron lo hicieron bien, Deiber (Caicedo) cumplió un buen partido, en el primer gol le pegó bien a la pelota y en el segundo es una jugada de él y le sirvió bien a Angulo. El camino es lo que debemos cuidar, va a ser de pequeños pasos, intentaremos que sea más para adelante que hacia atrás, así podremos llegar”.



Concluyó que “la mejor virtud seguramente es la efectividad, llegar y convertir. Sin ninguna duda, nosotros encontramos el gol, mientras el rival lo tuvo y no lo logró, el orden táctico y desesperar al rival para tener que ir a buscar el empate fueron importantes. Necesitamos mostrar otras cosas para el siguiente juego ante un rival importante, el análisis más detenido lo podré hacer después de ver el partido esta noche”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces