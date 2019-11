Un equipo sin fuerza: Cali no pasó del empate y se despidió de la Liga

Deportivo Cali recibió a Alianza Petrolera con la esperanza de conseguir un triunfo en la última fecha de los cuadrangulares, para intentar acceder a una nueva final en el 2019. No obstante, lo azucareros no pudieron hacer pesar su localía y empataron 0-0 contra los petroleros en un estadio con una muy baja asistencia de público.

En el primer tiempo Cali tuvo la intención de arrollar a los petroleros que venían llenos de bajas, sin embargo, se encontró con un rival aguerrido que no le regaló nada.



Los azucareros intentaron atacar por todo el ancho del campo, pero sin mucha profundidad y dejando espacios que Alianza intentaría aprovechar con algunas salidas rápidas que no tuvieron mayor peligro sobre el arco de Wallens.



El primer tiempo finalizó con cinco remates a favor del equipo verde y con tres a favor de los visitantes. No obstante, en Palmaseca la sensación era de impotencia pues no se estaba aprovechando el empate sin goles entre América y Santa Fe.

Para la segunda mitad los dirigidos por Lucas Pusineri salieron con otra disposición y lograron llevar a el equipo de Barrancabermeja contra su propio arco, seguramente motivados por el resultado que se estaba dando en paralelo entre escarlatas y cardenales.



No obstante, a pesar de una buena presión en el área rival los azucareros no encontraron nunca la efectividad, sobre todo en su goleador Juan Dinneno, quien desaprovechó algunas oportunidades.



Al final, el equipo verde no encontró la fuerza para imponerse en el ataque y buscar alguna posibilidad de clasificar a la final que estuvo viva hasta el minuto 70, cuando América anotó el primero de sus dos goles en la victoria contra Independiente Santa Fe.

Así termina un triste semestre para los dirigidos por Lucas Pusineri, que de tener la posibilidad de clasificar a la gran final. Ahora los azucareros piensan en el próximo año, con la duda sobre la continuidad de su entrenador que tiene varias ofertas en el fútbol del exterior.

Síntesis

Deportivo Cali 0 / Alianza Petrolera 0



Deportivo Cali: Johan Wallens (6); Juan Camilo Angulo (7), Richard Renteria (4), Kevin Moreno (6), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (5), Christian Rivera (6); Agustín Palavecino (5), Féiver Mercado (5), Deiber Caicedo (5); Juan Ignacio Dinenno (6).

Cambios: Kevin Velasco (6) por Andrés Colorado (17 ST), Rafael Tapia por Darwin Andrade y Iván Ibañez (4) por Deiber Caicedo (35 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Alianza Petrolera: Ricardo Jérez (5); Yhomar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Carlos Pérez (5); Juan Mancilla (6), Freddy Flórez, Juan David Rios (5), Diego Cuadros (6); Estéfano Arango (6), Edwin Torres (5).

Cambios: Juan Portilla (6) por Carlos Pérez (41 PT), Wilson Cuero (6) por Edwin Torres (30 ST) y Samuel Rivera por Diego Cuadros (48 ST).

D.T.: Carlos Fernándo Torres



Amonestados: David Valencia (6 ST), Juan Mancilla (20 ST), Juan Angulo (32 ST), Luciano Ospina (32 ST) y Diego Cuadros (38 ST).



Partido: Aburrido.

Estadio: Palmaseca.

Árbitro: Nicolás Gallo (5)