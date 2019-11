Se apretó el cuadrangular y Cali ahora sueña: razones de su triunfo

No había un mañana, estaba claro que el norte era el arco Leandro Castellanos y eso lo tenían dibujado en la frente los jugadores del Deportivo Cali, este jueves frente a Santa Fe. La orden de bombardear al conjunto capitalino se vio siempre en el estadio de Palmaseca, en la segunda fecha del cuadrangular B de la Liga II-2019.

Ganó bien el cuadro azucarero, así el resultado haya sido corto. Fue superior en cantidad y calidad de opciones, aunque careció de contundencia para imponerse con mayor comodidad. Con 3 puntos, el domingo visitará al América en un clásico que podría marcar la pauta de la llave.



Estas fueron las razones del importante triunfo azucarero sobre los ‘cardenales’:



Volumen de ataque. Cali salió a atacar y desde el primer minuto llenó de balones el área de los ‘cardenales’, en unas el guardameta nortesantandereano estuvo acertado y en otras fallaron los volantes y delanteros cuando pisaron el área. Sin exagerar, el local propició al menos cuatro oportunidades con las que podía haber terminado con un marcador más amplio a su favor.



Buen comportamiento en la zaga. Santa Fe también tuvo pretensiones y a partir del minuto 25 del primer tiempo se fue en busca del arco de Johans Wallens, pero encontró una línea posterior bien parada, que no le dio muchos espacios para que organizara sus habituales transiciones de defensa a ataque.



La decisión de ubicar a Kevin Moreno resultó acertada, puesto que al lado de Danny Rosero controló bien a los atacantes santafereños, que apenas tuvieron momentos de apremio con dos acciones de Jefferson Duque.



Palavecino y Caicedo fueron vitales. Agustín Palavecino fue el hombre encargado de generar desde el centro de la cancha y Deiber como extremo por el costado izquierdo. Los dos cumplieron una notable tarea, el argentino con mucha claridad, mientras que Deiber volvió a demostrar su habilidad y velocidad.



Explotó el sector de Arboleda. Aparte del exitoso planteamiento del compromiso, Lucas Pusineri entendió que podía sacarle provecho al costado izquierdo de su ataque, el derecho del cuarteto posterior de Santa Fe, encomendado a Carlos Mario Arboleda.



Por allí recostó su ataque en todo el segundo tiempo y produjo las mejores llegadas para inquietar a Castellanos. Así volvió al triunfo después de cuatro partidos sin lograrlo.



Continuidad en su fútbol. En otros encuentros se ha dicho que el Cali no ha mantenido una buena frecuencia de juego para conseguir buenos resultados o aumentar los goles a favor, pero el compromiso ante Santa Fe resultó dinámico de comienzo a fin, de ida y vuelta, pero sobre todo, con una gran dosis de entrega físico-atlética de parte del cuadro caleño. Lo anterior se confirma en que Johans Wallens no sufrió el partido y terminó compenetrándose bien con su defensa.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces