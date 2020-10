Arias, cansado con las expulsiones: tomará medidas en el equipo

Con la tranquilidad de haber vuelto al triunfo y metido de nuevo entre los ocho, Deportivo Cali alista viaje este viernes a Montería para enfrentar a Jaguares por la undécima fecha de la Liga Betplay 2020.

El conjunto azucarero recupera a Andrés Colorado, quien viene de pagar una fecha de sanción, y a Carlos Lizarazo, a quien se le dio descanso para recuperarlo de una fatiga muscular, pero pierde por dos jornadas al juvenil Deiber Caicedo, expulsado ante Alianza Petrolera.

Podría pensarse que Colorado va a regresar a su puesto en la labor de contención, aunque Jhojan Valencia lo hizo bien frente al elenco santandereano y es probable que se mantenga en la titular.



El técnico Alfredo habló con la crónica deportiva caleña, se refirió especialmente al desgaste que implica jugar con un jugador menos por las continuas expulsiones. Tampoco se descarta que ante la alta temperatura que caracteriza a la capital cordobesa podría haber algunas modificaciones en la formación inicialista para aprovechar a hombres que están acostumbrados a dicho clima.



Acerca del aspecto actitudinal y por qué le costó tanto su equipo en los primeros minutos, señaló que “nosotros venimos intentando mantener una línea y estilo de juego más allá del resultado, tratando de mantenernos en esa línea y ser coherentes, porque no se puede entrenar toda la semana algo diferente, siento que el equipo está respondiendo a esos pedidos de mantener y respetar eso. Una de las cosas para intentar jugar asociadamente es tener paciencia; lo contrario a tener paciencia es precipitarse y tratar de llegar muy rápido al arco rival, y de esa manera tenemos que desarrollar un juego mucho más directo, que es el que no realmente entrenamos, creo que el equipo sigue avanzando poco a poco en el camino, consolidándose y convenciéndose de lo que debemos hacer, lo dije la semana pasada y antes, estoy muy conforme con el equipo, creo que hemos merecido más de lo que tenemos, pero lógicamente en el fútbol no se merece, sino que se consigue. Todo es parte de un proceso, llevamos 10 partidos al frente del Cali en la Liga, interrumpidos por una pandemia de seis meses, que hace más complicado ese desarrollo, dos partidos por Copa Suramericana, creo que el equipo dentro de esa poca continuidad en las sesiones de entrenamiento está mostrando cosas comunes de partido en partido”.



En cuanto a la poca regularidad que ha tenido Andrés Balanta, jugador de Selección Colombia Sub 20, respondió que “hay una razón para que antes fuera titular y una razón para que ahora no, es mi decisión, para eso me contrataron, ese es mi decisión, no es solo con Balanta, vine a dirigir a un equipo y a un club, para mí hay cosas más importantes que si un jugador entra 20, 30 o 40 minutos, tengo que pensar en todo, incluso pensar en cuál es el objetivo nuestro, si es ganar este partido o el anterior, lógicamente que ganándolos todos llegás al objetivo, pero sabemos que en un campeonato tan parejo, con rivales tan serios y que todos aspiran a lo mismo es difícil, mi plan es tratar de jugar mejor que el rival, pero dentro de ello está tomar decisiones, a ellos los veo todos los días a toda hora, para mí el jugador que pongo es porque merece estar allí y al que no pongo seguramente es porque otro mereció más que él”.



Acerca de la falta que le hace un defensa central izquierdo, dijo que “si me dieran a elegir, me gustaría tener un zaguero izquierdo y otro derecho, un lateral derecho y otro izquierdo, sin duda, un extremo con pierna izquierda y otro con pierna derecha, aunque después los invierta, eso le da al fútbol simetría, le da a iguales oportunidades para salir jugando por un lado y por el otro, y eso es muy importante, cuando un equipo se hace predecible o ataca por el mismo lado, es más fácil de controlar”.



Sobre las continuas expulsiones, sostuvo que “creo que nos tenemos que poner serios en ese aspecto, ya no alcanza con aconsejar ni hablar, ahora nos tenemos que poner serios, el plantel, cada uno ser responsables y yo fundamentalmente, no podemos seguir quedando con menos hombres, lo peor es que no ocurre faltando 5 minutos, es en los primeros tiempos o iniciando los segundos tiempos, tenemos un gran trecho por cubrir del partido, lo peor de eso es lo que desgasta tu equipo para el siguiente partido, porque 10 jugadores quedan haciendo un esfuerzo mucho mayor, no dejemos dejarnos expulsar tontamente, hay expulsiones que un jugador no las puede evitar porque el que las decreta se equivoca, como la de Kevin Velasco ante Pereira, la hemos vuelto a ver, esa expulsión no la puede evitar Velasco, es una mala apreciación del juez porque de pronto está mal ubicado, si yo fuera juez, de pronto también me equivocaría como ellos, por eso se creó el VAR. Las últimas expulsiones que hemos sufrido, las de Jhon Vásquez, son absoluta responsabilidad de cada uno, no podemos seguir jugando 10 contra 11, porque si no todos entraríamos con 10. Por eso hay que hablar a favor de los jugadores que han quedado en cancha porque han hecho un esfuerzo mayúsculo, con mucho más desgaste, eso es un valor agregado, no es fácil eso, pero también estamos cometiendo el error de hacernos expulsar y espero que no vuelva a pasar”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces