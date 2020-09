'No estoy ni contento ni conforme': Arias analiza el momento del Cali

En los primeros minutos de los partidos que lleva de la Liga Betplay 2020 en su reanudación, Deportivo Cali deja la sensación de que va a pasar como una aplanadora y no va a dejar ‘títere con cabeza’. Así sucedió en siete jornada antes de la interrupción de la Liga, recientemente con Millonarios y luego con Cúcuta, pero después llega la decepción: termina empatando y pidiendo tiempo.

No cabe duda que el equipo azucarero genera las acciones, gracias a las buenas actuaciones del argentino Agustín Palavecino y la movilidad de jugadores como Jhon Vásquez y Deiber Caicedo, pero se descubre en el fondo y en la parte ofensiva le falta contundencia, porque Ángelo Rodríguez regresó con la ‘pólvora’ mojada, como repetidamente ocurre con los delanteros.

Alfredo Arias se sinceró con los periodistas de la capital del Valle, se responsabilizó de las situaciones que conciernen al juego y espera que este domingo (4:00 p.m.) en Palmaseca frente a Alianza Petrolera se empiece el enderezar el rumbo y se acabe la constante de los empates.



Para comenzar, el entrenador uruguayo señaló: “Nosotros estamos creo que bien, ojalá estos errores los cometamos ahora si ustedes sacan los meses de pandemia y cuántos partidos ha disputado el equipo con el nuevo cuerpo técnico y encima sumándole esos 6 meses sin jugar, nosotros estamos bien, lógicamente que queremos ganar y estar primeros, pero todos quieren eso, y como digo, aquellos que están muy bien, están 4 puntos arriba de nosotros, el que está mejor lleva solo 4 puntos arriba. A mí siempre me gusta ver el medio vaso lleno, porque para ver el medio vaso vacío va a haber otras personas, porque el encargado de conducir este equipo, entrenarlo y darle las pautas por donde irse soy yo, y es mi manera de ser, no creo que me hayan visto algún día con la cara larga y mostrando tristeza, y la pudiera haber mostrado, estuve cuatro meses solo, creo que el ser humano se levanta todos los días y debe ser agradecido de lo que tiene, y en ese sentido soy muy agradecido de estar acá en Cali con estos jugadores y orgulloso de lo que están haciendo, sí sabiendo que son seres humanos y deben corregir errores para mejorar, pero creo y mi análisis es que estamos bien”.



En cuanto a las variantes nominales que ha tenido que realizar, añadió que “a mí me gustaría hacer jugar a los mismos once y que ganen siempre, eso es lo ideal para mí pero hace muchos años aprendí que no ocurre eso, ahora con la seguidilla de partidos, después de esta pandemia, que debemos cuidarlos mucho de no lesionarlos, no ocurre eso que podamos repetir el equipo fecha a fecha, difícil, pero me gustaría sinceramente, porque soy el que los ve todos los días y tiene que tomar esa decisión, el técnico tiene que poner 11, otros 7 están en el banco y otros 11 tiene que estar fuera del banco, son las decisiones que tengo que tomar, lo que pasa es que a veces las decisiones no coinciden con lo que piensan los periodistas, y a todos los respeto, a todos siempre voy a recibirlos, pero me voy a quedar con mi pensamiento, porque es con el que duermo, con el vivo y para lo que me contrataron, no hago cambios o dejo de hacerlos por las opiniones de los demás, tampoco soy de estar dando las explicaciones de partido a partido, porque no terminaríamos nunca y nadie quedaría conforme”.



Sobre si está conforme con el rendimiento defensivo de su equipo, sostuvo: “No estoy ni contento ni conforme, no solo con el rendimiento defensivo sino el rendimiento ofensivo, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, porque si nosotros convertimos alguna de las chances que erramos, seguramente no íbamos a tener los problemas defensivos que pasamos después, pero hay que solucionar igual esos problemas defensivos que manifestamos, son problemitas puntuales. No recuerdo que Cúcuta nos haya errado un gol o que haya exigido de tal manera a nuestro arquero, pero sí recuerdo tantas oportunidades que como no tengo pelo no me los puedo arrancar, creo que debemos mejorar ofensivamente y defensivamente para empezar a ganar”.



Acerca del por qué no han podido sostener los resultados a favor, indicó: “Me ocupa que estamos en el desarrollo del partido mejor que el rival y que terminemos pagando o teniendo los mismos puntajes que el rival, hay varias circunstancias para eso, errores defensivos, ofensivos, en las transiciones, hay errores individuales, colectivos, y también está el haber quedado con 10 tantos partidos, nunca me tocó dirigir un equipo y en los once primeros partidos no perder y que en todos los partidos estemos por encima del rival en el marcador.



De igual forma, reveló algo que las tarjetas lo han perjudicado notablemente: “Tampoco me había pasado que me expulsen tantos jugadores, esa es una cuestión a corregir puntual, eso es corregible puntualmente, y lo de mantener un resultado tiene que ver con la conducta dentro de la cancha, a veces el jugador dice que la tarjeta fue mal sacada, pero tenemos que estar preparados para que el señor que está allí y que no juega, se equivoque, así como nos equivocamos nosotros. Ustedes no me han escuchado en ningún partido justificar los empates o el no haber ganado hablando de los árbitros, ningún partido, y no lo voy a hacer. Puedo decir, ‘me pareció que se equivocó’, como él puede opinar que el técnico hizo mal un cambio, pero jamás lo voy a culpar de una cosa que nosotros debemos ser responsables, el árbitro se equivoca en la misma medida en que me equivoco yo al mando de un equipo o haciendo los cambios, es un ser humano”.



Justamente, respaldó su opinión en una acción discutida ante Cúcuta: “El otro día, de hecho, la última jugada del penal la han repetido y todos la han analizado como que pudo no haberse pitado porque el jugador quería tirarse en el área, pero nosotros tenemos que estar a salvo de eso, tenemos que antes liquidar el partido, antes no hacernos expulsar y antes no provocar que el árbitro nos cobre el penal, como ven, no pongo escusas de nada, acá los responsables de no haber ganado ese partido soy yo y mis jugadores, como también son ellos responsables de no perder en once partidos. Tener más concentración, más disciplina, más tranquilidad para definir, para hacer el último pase o el remate al arco, defender mejor, todo lo que integra el fútbol, no hay una cosa separada de la otra, el fútbol es un todo, cuando ellos el otro día terminaron 3-3, yo terminé 3-3, mis cambios, la alineación, las decisiones también provocaron seguramente el empate, cuando ellos ganen, seguramente lo harán muy bien, hasta ahora solo lo hemos bien y necesitamos hacerlo muy bien”.



Sobre Alianza Petrolera, dijo que “lo que he podido ver, es un buen equipo, nos enfrentaremos a un rival que nos plantea cosas diferentes a los dos últimos, para mí gusto, juega asociadamente mejor que los dos últimos rivales, entonces nos va a plantear mucha dificultad, debemos mejorar lo hecho sustancialmente para poder llevarnos los tres puntos, debemos mejorar lo hecho ante los dos últimos rivales, juegan bien, tienen jugadores desequilibrantes, son solidarios en el esfuerzo para recuperar la pelota, se ve que es un equipo trabajado hace mucho tiempo con la misma idea, pero confío en mis jugadores y en mi equipo para quedarnos con los tres puntos, porque creo que tenemos la capacidad”



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces