Palavecino: ‘Estamos ansiosos de que inicie el campeonato y disfrutar’

Deportivo Cali completó 26 sesiones de entrenamientos individuales con miras al reinicio de la Liga Betplay 2020, y lo más importante, mantuvo la plantilla que comenzó el campeonato. Ese podría ser un plus importante para los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias.



Eso ha redundado en la gran expectativa que tiene el grupo azucarero sobre la reanudación del certamen. En rueda de prensa, el volante argentino Agustín Palavecino lo corroboró, con la consigna de hacer una actuación importante.



Sobre la propuesta de jugar en una sola región, siendo el Eje Cafetero la principal opción, señaló: “Creo que es un poco fuerte estar alejado de la familia, estar encerrado, es duro, difícil. Si bien tenemos muchas ganas de jugar, que es lo que estamos esperando con toda esta pandemia, creo que la ansiedad no nos tiene que desesperar si esperamos cuatro meses, estamos más cerca, haciendo las cosas bien, personalmente vamos día esperando a ver qué pasa”.



¿Cuáles son las sensaciones que tiene después de realizar los entrenamientos individuales? “De felicidad, si bien somos uno de los pocos equipos que se mantuvo compacto entrenando por la plataforma zoom tres veces por la semana, pisar una cancha fue una felicidad enorme, ver a nuestros compañeros, ya con un saludo a distancia las cosas cambian y más con un balón dentro de la cancha más todavía. Estamos ansiosos de que arranque, muy contentos y a la espera de disfrutar”.



¿Qué se siente al saber que todos están sanos, pero no se pueden ni saludar de mano? “Son protocolos y hay que respetarlos, hay que agradecer que hoy estamos todos bien, concentrados en lo que viene y tratando de poner en forma cada uno, a pesar de no ser grupal seguimos trabajando al ritmo que se puede, hay que agradecer de que estamos ya más cerca”.



¿Haber mantenido la nómina puede ser una ventaja para recuperar pronto esa memoria colectiva de juego? “Alfredo (Arias) desde que empezó la cuarentena estuvo en permanente contacto con nosotros, siempre mandándonos videos y otros propios que él veía, errores, siempre corrigiéndonos, todos los días dándonos consejos de cómo se puede mejorar, las cosas que estaban bien seguir haciéndolas y las que estaban mal, cambiarlas. Estuvo siempre al tanto y eso ayuda mucho, el grupo está muy comprometido y contento con la idea de juego que nos plantea Alfredo”.



¿Por la ansiedad, hay que aceptar la idea de encerrarse varios meses en un hotel? “La ansiedad es la misma desde que empezamos a entrenar en cada una de nuestras casas, era muy difícil, pero cuando pisamos la cancha era como empezar de nuevo, con una felicidad enorme y saber que las cosas están por llegar, uno intenta a través de la ansiedad tranquilizarse e ir paso a paso porque sabemos que lo que se viene va a ser muy duro, vamos a jugar bastantes partidos seguidos y hay que prepararse de la mejor manera”.



¿Psicológicamente cómo ha manejado esta etapa? “Al principio fue muy duro el entrenar en nuestras casas, psicológicamente al principio estábamos con la incertidumbre de volver, creo que no había fecha, no había protocolo y era difícil, nos estábamos volviendo un poco locos, pero ahora estamos bien, tenemos un cuerpo técnico muy bueno, que se las idea para los entrenamientos individuales, eso implica ir contentos a las prácticas y de paso trabajar bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces