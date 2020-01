Futuro de Dinneno y salida de jugadores: esto dijo el técnico de Cali

Deportivo Cali tuvo una floja presentación en Bogotá y cerró su participación con un 1-0 en contra frente a América de Cali. El conjunto verde tiene muchas cosas por mejorar y Alfredo Arias, entrenador del club, habló sobre la actualidad y la posible salida de jugadores.

"Quiero agradecer a los jugadores, con solo 10 entrenamientos y plantear cara. Agradezco la valentía con estos clásicos, creo que en momentos de la cancha lo igualaron y, al gol de ellos, éramos superiores. Para nosotros eran dos partidos importantes, pero no eran más que preparación para buscar una estructura de juego. El equipo tuvo varios pasos para adelante (...) (Juan Daniel) Roa llegó, concentró, y ahí lo 'echamos' a jugar. Tenía que ver a los nuevos y saqué mucho provecho de esto. Esta es la idea, ver cosas y tener el objetivo. que es el campeonato.", empezó diciendo el uruguayo.



Por otro lado, hablo de la posibilidad de la salida de Álex Castro y Juan Dinneno, dos de las figuras que saldrían y que estuvieron ausentes en este partido.



"Castro tampoco estuvo... Dinneno iba a jugar, creo que haciendo lo correcto me dijo que él no estaba con la cabeza en este lugar sino en unas horas decisivas para ver si salía o no. Me pidió disculpas y prefería no estar hoy, no descansó y no durmió bien, no tenía la cabeza acá. No quiere decir que no lo haga en el futuro, hay cosas que no se pueden controlar, deseamos que se quede, pero están las leyes del mercado y si pagan la cláusula y se quiere ir, no hay nada que hacer", dijo Arias.



Finalmente, mencionó su postura sobre las salidas de varios jugadores y de si 'le están desbaratando el equipo', pues hay pocos refuerzos y saldrían más futbolistas.



"Antes de empezar y firmar el contrato, yo ya pensaba que iba a pasar esto. Yo sabía que había jugadores que podían salir, no me preocupa, me preocupa esto y poner la idea de juego. Que bueno que tuve estos partidos, porque se nos van algunos y podemos ver muchas variantes", finalizó..