Cali se impuso en casa y con un hombre menos derrotó a Alianza 

Deportivo Cali derrotó 2-0 este domingo a Alianza Petrolera en el estadio de Palmaseca, en una cancha que sufre con el duro verano y albergó un partido flojo, por la décima fecha de la Liga Betplay 2020, certamen en el que parcialmente se ubica quinto con 16 puntos.

El local se vio presionado por un rival que salió a ahogarlo en su propio terreno, defendiéndose con línea de tres en la mitad. Sin embargo, Cléider Alzate y Macnelly Torres no lucían y el Cali manejó mejor el balón, sobre todo en el segundo tiempo, tras jugar con diez hombres por la expulsión de Deiber Caicedo.



Otro factor positivo es que sacó el arco en cero y dos goles fueron suficientes para celebrar un triunfo que le reporta el regreso al listado de los primeros ocho. En el otro bando, no fue el Alianza de otras presentaciones, lejos del juego asociativo que había despertado elogios en todo el país.



Respecto a la creación de juego de sus dos pasadas salidas, en la parte inicial el elenco ‘azucarero’ vino de más o menos. Errático en la entrega y permitió que el visitante lo alejara de la zona de Ricardo Jerez. En ese periodo las defensas estuvieron por encima de los ataques, en dos terceras partes ninguno de los dos se arrimó con opción inminente de gol y el desarrollo del compromiso se tornó tedioso.



Solo a los 36 Vásquez ganó la última línea, metió el centro y Deiber Caicedo alcanzó a levantar el esférico, pero Jerez conjuró la acción.

Casi enseguida, en un balón dividido Caicedo le pegó un codazo a Freddy Flórez, recibió amarilla y el árbitro Jorge Tabares se arrepintió y le mostró la roja, dejando a su equipo con diez hombres. Precisamente el técnico Alfredo Arias se había quejado de las frecuentes expulsiones en el plantel.



Ido Caicedo, fue Jhon Vásquez el que se tiró a la izquierda para intentar las asociaciones con Ángelo Rodríguez, pero esta vez el remate desde fuera del área no fue utilizado para tratar de perforar la valla aliancista. Tampoco hubo transiciones para desequilibrar, aunque de forma desordenada era el que intentaba en el frente de ataque.



Rodríguez quedó frente a Jerez después de llevarse a la defensa aurinegra, pero de nuevo falló en el último disparo, cuando expiraba el primer tiempo.



A pesar de tan escasa producción, a los 48 llegó el tanto de la ventaja verdiblanca, luego que Agustín Palavecino levantó un tiro de esquina desde la izquierda al corazón del área, cabeceó Jhon Vásquez por encima de Flórez y clavó el balón sobre el palo izquierdo para el 1-0.



Iniciando el segundo tiempo, Cristian Palomeque probó de zurdazo y González tuvo que estirarse para enviar el balón al tiro de esquina.



Alianza tuvo posesión por lapsos, pero no lo suficiente para aprovechar el hombre de más que le dejó la expulsión de Caicedo, además porque Cali también tomó previsiones y ajustó la contención en la mitad de cancha.



Mejor acomodado en la cancha, a los 28 Angulo metió un pase rastrero al área, pasó por varias piernas y Andrés Balanta concretó en el segundo palo para el 2-0.



Palavecino, que en esta ocasión no fue la brújula del cuadro verdiblanco, se fue lesionado y le dio paso a José Enamorado.



En la undécima novena fecha de la Liga, Cali visitará a Jaguares el sábado 4 de octubre (4:00 p.m.) y Alianza Petrolera recibirá al Once Caldas el viernes 2 de octubre (4:00 p.m.).

Síntesis:



Cali 2-0 Alianza Petrolera



Deportivo Cali: David González (6); Juan Camilo Angulo (6); Hernán Menosse (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Juan Daniel Roa (6), Agustín Palavecino (6), Deiber Caicedo (SC); Jhon Vásquez (7), Ángelo Rodríguez (5).



Cambios: Andrés Balanta (6) por Jhojan Valencia (17 ST), Kevin Velasco (5) por Ángelo Rodríguez (17 ST), Harold Gómez (5) por Darwin Andrade (35 ST), José Enamorado (SC) por Agustín Palavecino (39 ST)



DT (e): Ítalo Cervino.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (5); Henry Obando (5), David Valencia (5), Víctor Moreno (5), César Hinestroza (5); Freddy Flórez (5), Juan Mancilla (5), Cléider Alzate (5), Macnelly Torres (4); César Arias (5), Cristian Palomeque (5).



Cambios: Harlin Suárez (5) por Henry Obando (41 PT), John Hernández (5) por Freddy Flórez (1 ST), Diego Cuadros (5) por Cléider Alzate (17 ST), Julián Zea (5) por Cristian Palomeque (25 ST) y Álvaro Meléndez (5) por Julián Mancilla (25 ST)



DT: César Torres.



Goles: 1-0: Jhon Vásquez (48 PT). 2-0: Andrés Balanta (28 ST).



Amonestados: Jhon Vásquez (45+1 ST), Juan Camilo Angulo (24 ST) por Cali. Henry Obando (14 PT), Álvaro Meléndez (43 ST) por Alianza Petrolera.



Expulsado: Deiber Caicedo (37 PT).



Partido: Malo



Figura: Jhon Vásquez (7).



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Jorge Tabares (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces