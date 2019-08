Tolima quiere despedir al goleador como es debido y va por Once Caldas

Deportes Tolima va por su segunda victoria como local en el campeonato que le permita subir en la tabla de posiciones donde ocupa el 10° lugar con 6 puntos, Deportes Tolima enfrentará a Once Caldas este sábado, después de las 7:45 p.m. en el Manuel Murillo Toro.



Este partido tendrá como ingrediente especial la despedida del goleador histórico del Vinotinto y Oro, Marco Pérez, que fue vendido al equipo Al Raed de Arabia Saudita. El chocoano deja un registro de 77 goles anotados con el cuadro Pijao, y por estar en el proceso de negociación no fue tenido en cuenta para los partidos ante Santa Fe y Envigado.



Para el juego contra los dirigidos por Hubert Bodhert, Deportes Tolima dará continuidad al grupo de convocados que han encarado los recientes partidos por Liga y Copa, esta última donde el equipo tolimense ya tiene tiquete para la ronda de cuartos donde enfrentará a Atlético Nacional.

Durante la semana se conoció que el volante Gustavo Culma que había sido anunciado como refuerzo y aún no había jugado, no seguirá con el plantel Pijao, así mismo se sigue con el novelón de Rafael Carrascal que ya fue utilizado por América en Copa y según el apoderado del Deportes Tolima se demandará lo realizado por el club escarlata.



Esto dijo el defensor José Moya



"Caldas es un equipo que se repliega bien, tiene jugadores jóvenes y que van bien al ataque, nosotros saldremos a proponer, ellos a esperar y sabemos que tenemos que ganar para hacernos fuertes de local".



El Dato



Desde el 5 de marzo de 2017, Once Caldas no derrota al Tolima en Ibagué, esa ocasión el equipo albo ganó por marcador de 2 - 3.

PIJAOS aquí están los 19 convocados luchando por un sueño. #SomosPijaos pic.twitter.com/Sk2H0rXTvA — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) August 16, 2019

Por su parte, los caldenses visitarán al Tolima con la necesidad de alcanzar una victoria que les ayude a cuadrar las cuentas, pues han cedido terreno en la máxima categoría y comprenden que una derrota los dejaría en una crisis, pese a la reciente clasificación, situación paradójica para el técnico Hubert Bodhert, quien divide opiniones en las diferentes presentaciones de su equipo.



El equipo blanco plantea mal algunos encuentros, como el disputado por la Liga hace ocho días contra Alianza Petrolera, el cual igualó 0-0 en Manizales. Sin embargo, en otros compromisos luce más ordenado y eso lo demostró el miércoles ante el América, frente al que logró clasificarse a los cuartos de final de la Copa Colombia, contextos que evidencian los altibajos deportivos de los manizaleños.

Esto dijo el capitán Andrés Felipe Correa



“En un concepto personal pienso que Tolima es uno de los mejores equipos de Colombia en estructura, en planteamiento, en jugadores, así que va ser un partido bastante complicado, va a ser abierto porque la calidad de los dos equipos se va a prestar para un gran juego”.



Posibles cambios en Once Caldas



Las dos novedades serían el regreso de Javier Reina por Harlin Suárez y se vaticina la titularidad de Edis Ibargüen por Juan José Salcedo, dada la incapacidad médica de Ménder García, que padece una elongación del músculo aductor largo.



El dato



Los ‘albos’ registran 5 unidades y se mantienen en la casilla 13 del tablero de posiciones por encima de Bucaramanga, Magdalena y Jaguares, que ocupan los puestos 14, 15 y 16, respectivamente con el mismo rendimiento.



En la mañana viajamos desde Cali hasta Ibagué. En la tarde entrenamos en la sede social Tolima Real Coopentol. Listos para enfrentar al Tolima, mañana sábado, a las 7:45 p.m., por la fecha 6 de la Liga Águila. pic.twitter.com/rIKxxSvoVW — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) August 16, 2019

Alineaciones probables



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Javier Reina y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Johan Carbonero y Edis Ibargüen. D.T.: Hubert Bodhert.



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Juan Guillermo Arboleda, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Juan Pablo Nieto, David Centeno, Alex Castro; Diego Valdés.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 7:45 p.m.

TV: Win Sports

Árbitro: Jhon Hinestroza Romaña (Chocó)