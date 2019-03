Óscar Julián Ruiz: otra vez envuelto en denuncias por presunto acoso

Óscar Julián Ruiz es un nombre que inspira respeto y, en no pocos casos, miedo. Su impresionante carrera arbitral contrasta con la imagen de un supuesto acosador sexual y laboral, que controlaría en la sombra el arbitraje colombiano.

Nacido en Villavicencio, es reconocido por ser un influyente instructor arbitral en la Conmebol. Antes fue juez internacional entre 1995 y 2011 y en su hoja de vida figuran dos Mundiales de fútbol de mayores (2006 y 2010), 57 partidos dirigidos en la Copa Libertadores (es el juez que más veces ha sido central en este certamen) y tercer mejor árbitro del 2001 al 2010, detrás del italiano Pierluigi Collina.



Sin embargo, esos impresionantes logros en el arbitraje han sido opacados por las recientes denuncias por supuesto acoso sexual y laboral de parte de un grupo de árbitros que denunciaron que maneja el arbitraje colombiano al detalle a través de una especie de 'cofradía', en la que los ascensos obedecen a aparentes favores sexuales.





Ruiz no es ajeno a este tipo de casos pues ya en 2012, Germán Mauricio Sánchez entabló contra él una demanda ante la Fiscalía por presunto acoso sexual, por hechos ocurridos en 2010. "En la casa de Óscar Julián hay tres habitaciones. En una de ellas se quedó mi compañero de trabajo, en la otra había una cama desarmada, y en la alcoba principal estaba él (Ruiz). Me dijo que durmiera tranquilo. En la madrugada se comenzó a arrimar, se acercó a cogerme", declaró en aquella oportunidad.



De aquel hecho, según Sánchez, se generó un caso de posible acoso laboral que terminó en su despido de la Asociación de Árbitros de Fútbol de Cundinamarca (Aafcun). "Lo suyo con él (Ruiz) se convirtió en un tema institucional. Me atrevo a decirle que si usted no se va, la Asociación se tiene que desbaratar por muchas vainas", le dijo a Sánchez el árbitro Henry Varón.



"Después de la denuncia en contra de Ruiz no me sentí perseguido porque me siguieron designando para partidos aficionados en Cundinamarca. Pero después de que me eligieron Revisor Fiscal del Colegio sí sucedieron algunas situaciones sospechosas en mi contra. Al final decidieron sacarme por 'convivencia', algo que no se tiene estipulado en los estatutos del Colegio", le dijo Sánchez al Diario MÍO



Más denuncias



En 2010, el juez Jorge Hernán Hoyos comentó que a él lo habían sacado del arbitraje porque era un gremio manejado por homosexuales. Ese episodio se conoció en la prensa como el de la ‘Jaula de las locas’, pues se esparció la versión de que los árbitros hicieron una fiesta en la que se disfrazaron de mujeres.



En esa oportunidad, Ruiz atribuyó el escándalo a una lucha de poder en el fútbol: "“Hoy (agosto del 2010), hay viudas del poder. Desde que entró el doctor Luis Bedoya como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, las cosas han tratado de ser ecuánimes y más que derechas. Yo le pediría a Hoyos no solo respeto en el arbitraje, sino en todos los estamentos. Por una condición sexual no se puede discriminar a nadie. ¿Acaso eso es una enfermedad?”, dijo al diario El Tiempo.



La gestión de Ruiz hizo que, en aquel año, la Comisión Arbitral pasara de la Difútbol, manejada por Álvaro González, a la Federación Colombiana de Fútbol. "No de los primeros requisitos que se tiene para llegar a las altas esferas del arbitraje colombiano es ser homosexual, y eso sí me parece muy grave", dijo el polémico dirigente en aquella oportunidad.