Denuncian presunta ‘mafia’ de barras de Millonarios en El Campín

A pesar de que las autoridades distritales y nacionales han hecho lo posible por erradicar la violencia, las mafias y tantos otros problemas que se generan en las barras organizadas del fútbol, todavía hay denuncias sobre atropellos graves en las tribunas de los diferentes estadios del país.



Es un problema general, pero que este fin de semana se denunció sobre un hecho puntual en el estadio El Campín, de Bogotá, en donde hinchas de Millonarios acusan a un grupo de aficionados que los amenazaron, los desplazaron de sus lugares a pesar de tener boletas numeradas, y establecen una especia de banda que quiere mandar al interior del escenario deportivo.



La más clara, fuerte y contundente denuncia la hizo Mario Villalobos, reconocido periodista investigativo que trabaja en ‘Red + Noticias’, y que, como cualquier seguidor embajador, quiso apoyar a su equipo en el clásico contra Atlético Nacional, el partido más importante de la jornada 9 de la Liga I.



Villalobos denunció en su cuenta de Twitter cómo un grupo de barras amenazan a hinchas que llegan en familia, los sacan de sus lugares y todo esto con la impunidad de la policía, que prefieren enviar a los hinchas de bien a otros sectores antes de imponer justicia y hacer respetar los puestos. Todo esto sucedió en la tribuna de oriental.



“La gente compra su boleta numerada, llegan a sentarse y los amenazan con golpearlos si quieren ocupar su silla por ser ‘clasiqueros’ y porque ‘nosotros venimos acá desde hace 20 años’”, inicia Villalobos en un hilo detallado en el que cuenta los atropellos.

El hampón de pantalón camuflado amenazó a un abuelo de 65 años y su nieto con romperles la cara si osaban sentarse en donde él y sus amigotes tenían puesta la bandera. La gente los increpó, dijeron q romperían todas las caras necesarias pq ese sitio en la tribuna les pertenece pic.twitter.com/HIFoqtxpXG — Mario Villalobos (@maritovillalobo) 10 de marzo de 2019

Atónito, el denunciante cuenta cómo miembros de la policía llegaron al sitio de los hechos tras los pedidos de los hinchas. “Si señores: en vez de hacer respetar una localidad numerada, sacaron al abuelo y a su nieto y los mandaron a otra tribuna, en medio de la risotada de estos remedos de hinchas. Pasa igual en toda oriental, donde la anarquía es total”, comentó.

Sobre la hora del partido, adivinen qué?



Si señores



DECENAS DE HINCHAS, QUE PAGARON UNA LOCALIDAD NUMERADA TUVIERON QUE VER EL PARTIDO DE PIE EN LOS PASILLOS DE ORIENTAL



Los hampones de las barras los amenazaron igual q al abuelo y si nieto. Todos callaron por miedo pic.twitter.com/OmhBGKZFIm — Mario Villalobos (@maritovillalobo) 10 de marzo de 2019

Lo más grave llegó en el entretiempo del compromiso. Ese grupo de barras, que desplazó a varios aficionados, notaron que el periodista les tomó fotos de lo que estaba sucediendo, así que también lo amenazaron.



“En el intermedio, un hampón de esos me abordó a la salida del baño y me dijo que si seguía tomando fotos me rompía la cara: ‘Calladito se ve más bonito’. El señor que vende lechona me dijo: ‘La sacó barata. Vaya y se sienta callado en la silla que le tocó. En oriental es así’, escribió Villalobos.



La valiente denuncia de Mario Villalobos tuvo reacciones de otros hinchas embajadores, que se desahogaron ante los constantes atropellos.