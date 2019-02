Londoño se defiende: 'dicen que soy un borracho, he sido correcto'

Kevin Londoño ha sido noticia en Once Caldas en las últimas horas, no precisamente por su aporte para evitar la eliminación de la Copa Libertadores.

Según versiones de sus vecinos, el jugador hizo una ruidosa fiesta tras el partido contra Deportivo Santaní que marcó a salida del equipo del torneo internacional, un hecho que habría dejado muy dolida a la plantilla.







Pues Londoño se defendió y dijo que estuvo con su pareja en la zona gastronómica de Manizales, con unos amigos de Medellín, quienes después de llegar a la residencia del futbolista le pidieron autorización para departir en su vivienda.



“Un vecino, en específico vive al frente de mi casa, no sé qué tiene contra mí, diciendo que yo estaba haciendo una rumba desde las 11:00 de la noche, hace un video donde ni siquiera se escucha mi voz, ni siquiera me veo yo”, le aseguró Kevin en una entrevista al periodista Juan David Valencia de RCN radio.



La información le llegó al técnico Hubert Bodhert, quien en la mañana del viernes arribó a la vivienda del deportista con el cuerpo médico del Once Caldas.



“Me dicen que van a realizar unos exámenes médicos, yo no me resisto, me los dejo hacer, me hago el examen de sangre, me hago el examen de saliva común y corriente, me hicieron todo, terminaron el procedimiento y se fueron”, comentó Londoño.



El media punta se mostró triste ante lo sucedido porque el único resultado que estaba esperando era para saber si va a ser papá: “Me encuentro con que la gente me está destruyendo por todas las redes sociales, que soy un borracho, que estoy bebiendo. Yo he sido correcto, he sido legal”.



Al antioqueño se le cuestionó el por qué dicen que los actos han sido recurrentes: “Futbolista que se respete, sea el que sea, puede ser cristiano, puede ser de cualquier religión escucha música en su casa, qué persona no puede escuchar una buena música en su casa, yo prefiero estar en mi casa escuchándome una buena música con mi esposa, tranquilo en mi casa, si me estoy tomando unos vinos me los tomo, si me estoy tomando unas cervezas me las tomo porque también soy un ser humano, no soy una máquina”, dijo.



El deportista dice que bebió dos cervezas durante su cena del jueves, pero se mostró tranquilo ante el escándalo y le restó importancia a lo acontecido, pues prefiere estar pendiente de su familia, incluso dice que durmió durante la noche y que su sueño fue interrumpido cuando llegó Bodhert a verificar qué pasaba en su hogar.







Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales