Las críticas de Pinto sobre el mal juego de Millonarios contra Pasto

Millonarios tuvo su peor partido este sábado contra Pasto y perdió 1-0 en Ipiales, por la fecha 11 de la Liga I-2019. El conjunto embajador sumó su segunda derrota en el torneo y Jorge Luis Pinto fue autocrítico por el mal juego que tuvo el azul en el encuentro.

"No fue un gran partido de Millonarios, hubo muchos errores y faltó criterio con la pelota", comentó Pinto en la rueda de prensa.



También, habló sobre la desconcentración en el gol, pues Roberto Ovelar 'pifió' el balón en un tiro de esquina, lo que significó el único tanto.



"No merecíamos tanto perder, un gol de un descuido que se da en un momento inoportuno y por esos detalles a veces se gana y a veces se pierde. No sumamos y eso no lo deja a uno como técnico tranquilo", dijo el DT.



Finalmente, no dejó pasar el mal juego que tuvo Millonarios y habló sobre lo que busca Pinto con el club embajador para las próximas jornadas.



"No encontramos el fútbol que queremos hacer. Tenemos la propuesta de hacer cosas diferentes de las que hicimos hoy. Reaccionamos cuando nos hicieron el gol y ese no es el fútbol de nosotros. Quiero es un fútbol que vyaa para el frente, que busque independiente de si nos marcan o no. Hoy nos faltó fútbol", finalizó el entrenador.