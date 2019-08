En Millonarios todos concuerdan: la opinión sobre el empate con Huila

Millonarios empató 1-1 en su visita a Huila y en la quinta jornada del fútbol colombiano está compartiendo la punta de la Liga con cuatro equipos más.



“Me gustó la reacción del segundo tiempo y me gustaría ver a Millonarios como jugamos ese tiempo. Tuvimos la capacidad de encontrar el empate y de pronto hasta del triunfo”, dijo Jorge Luis Pinto.



Con un tempranero gol, el azul capitalino se fue abajo en el marcador y eso también lo remarcó el técnico del embajador.



“Independiente de la rotación Millonarios debe siempre proponer. En el primer tiempo no solo no propusimos sino que fuimos descuidados”, explicó el entrenador.



Finalmente, Pinto dio su opinión sobre el resultado y cómo se dio el encuentro a lo largo de los 90 minutos disputados.



“Es bueno el empate, pero no tanto. El árbitro manejó el partido ordenadamente, pero debemos favorecer el espectáculo y eso es jugando el fútbol, sin parar el encuentro; en eso he pedido a los árbitros que tengan esa presencia respecto a las pausas del partido”, contó.

Con esa opinión concordó Óscar Barreto, quien actuó los 90 minutos del partido, aunque no logró marcar.



“Entramos un poco dormidos y nos hicieron un gol temprano. Esos errores no se pueden cometer en una plaza de estas. Dimos todo para empatarlo y nos vamos con un valioso punto”, dijo el atacante bogotano.