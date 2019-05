'Johan Arango no está en los planes del equipo': presidente del Huila

Mucho se había especulado con la posible llegada de Johan Arango al Atlético Huila, sin embargo, Juan Carlos Patarroyo desmintió estos rumores y dejó claro que el jugador no está en los planes del cuadro opita.



En declaraciones para el program radial "El Alargue", el presidente de Atlético Huila se refirió a los rumores de la llegada de Arango al equipo huilense: "la verdad no es posible que se haga una negociación con Johan Arango. A mí la verdad me referenciaron al jugador, me habló el técnico de él".



Luego, Juan Carlos Patarroyo confirmó que la llegada del volante no se dará y que nunca estuvo en los planes de su equipo para el segundo semestre: "la conclusión es que Johan Arango no está en los planes del Atlético Huila".



Con estas declaraciones, el volante no tiene equipo por el momento y su futuro aún no se define. En Santa Fe siguen en un proceso de renovación del plantel, se confirmó la salida de Carmelo Valencia y ya son cuatro futbolistas que no seguirán en el cuadro cardenal.