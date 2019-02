'Le tengo cariño al equipo, me siento acogido por la gente': Montoya

En la primera victoria de Millonarios ante su hinchada, el volante antioqueño, Santiago Montoya dio sus impresiones de lo que fue el partido. El equipo albiazul ganó 2-0 a Bucaramanga con dos tantos de penal que generaron polémica.

Ante la polémica que generó el triunfo de Millonarios por las decisiones del árbitro central Jhon Hinestroza, el '10' azul respondió: “Se ve que el jugador en el tiro de esquina levanta la mano e influye en la trayectoria de la pelota, en el segundo se ve que es una carga ilícita por la espalda y sabemos que estas faltas dentro del área son complicadas”.



“Aparte de que es una hinchada grande como la de Millonarios, es un club que aporta mucho y le he cogido mucho cariño porque la gente me ha acogido. Junto con los minutos que se están sumando será fundamental para mi y para el equipo”, expresó Santiago Montoya tras ser aplaudido por la hinchada de Millonarios que lo valoró como uno de los mejores del encuentro.



Luego del fútbol presentado por el equipo capitalino, el antioqueño mostró cuáles son los factores que el club debe seguir manteniendo para conseguir cosas importantes: “Hay que seguir manteniendo la idea que nos ha transmitido el profesor, el orden defensivo y el fútbol que se está mostrando debemos mantenerlo como equipo”.



Con respecto a su desempeño en la cancha, el jugador se refirió a su nivel actual: “ Debo seguir sumando minutos, en lo físico es fundamental jugar partidos y mentalmente es importante el apoyo que he recibido”.



Santiago Montoya ha regresado de su grave lesión que lo tuvo marginado de las canchas por más de seis meses. La confianza que ha recibido por parte de Jorge Luis Pinto ha sido importante para que el volante recupere su nivel partido tras partido, para mostrar las condiciones que lo llevaron al club azul.