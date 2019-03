Rincón, un bastión para Pinto: así analizó el Millonarios-Medellín

Freddy Rincón, asistente técnico de Millonarios, compareció ante los medios luego del triunfo de Millonarios sobre Medellín por 3-2 en la fecha 12 de la Liga. Ante la calamidad familiar de Jorge Luis Pinto, fue su mano derecha quien habló del partido de este domingo.



“Por la situación que él está pasando es lógico que él quiso llamar un poco a la reflexión y la tranquilidad y los jugadores respondieron a la sensibilidad de él”, comentó sobre el momento anímico del equipo en este juego.

Aunque el azul sufrió un gol en el último minuto, Rincón habló de las buenas sensaciones que dejó el equipo por el triunfo.



“Sumar tres puntos que no los sumábamos hace varias fechas es rescatable. Hay que corregir y ya se hablará de eso para trabajar en pos de ellas. Lo importante es que se respira con tres puntos. Ahora será el momento de corregir, pero por cómo se jugó, el 3-2 fue un resultado justo”, dijo.

Millonarios sigue teniendo rotaciones en su defensa y aún no mantiene una solidez que lo ayude a mantener el cero en su pórtico.



“Se ha trabajado bastante en la zona defensiva. El arquero no se puede equivocar y se confió en la defensa. De Cano no nos podíamos confiar y se habló antes del partido. El profe mira los videos y va a saber en qué momentos pone a los jugadores. Rambal venía haciendo buenos partidos, pero él mirará cada vez mejor las cosas”, contó.



Wuilker fue uno de los jugadores más importantes para sacar el resultado, aunque, como pocas veces sucede, tuvo un error que le costó una anotación en su pórtico.

“El arquero que no falle no es arquero. A un hombre de 20 años es una reflexión grande, aunque él ha mostrado gran madurez y esas fallas sirven para seguir en ese proceso”, cerró el asistente.



Ahora, Rincón estará al frente de los siguiente entrenamientos mientras que Pinto acompaña las honras fúnebres a su familia.