Ray Vanegas rompió el silencio y contó lo que pasó con Viera

La final de la Liga entre Junior y Pasto quedó marcada por el gesto de Ray Vanegas previo a cobrar el penalti que dejó campeón al equipo tiburón. El delantero no había hablado sobre este tema hasta este viernes, dos días después de perder aquel juego.

Vanegas, en diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo', explicó que ese gesto surgió por las palabras que le estaba diciendo Sebastián Viera, quien buscaba meterle presión a ese definitivo cobro.

"Yo solo hago el gesto por algo que me dice Viera antes de cobrar. Trataba de sacarme de casillas y solo fue algo que se me ocurrió. Pero eso ya pasó", dijo al tiempo que añadió que "es un gran portero".

Aunque en redes sociales se publicó un video en el que Vanegas y otros jugadores volvían a hacer ese gesto con insultos, el jugador de Pasto explicó que no hay ningún rencor contra el guardameta de Junior.

"No he hablado con Viera, si se da la oportunidad lo haré, sino, no pasa nada", contó sin darle mucha importancia a "las cosas del fútbol".

El miércoles fue un día difícil para Vanegas, quien pasó de marcar el gol de la ilusión al del fracaso. Sin embargo, en Pasto tuvo un buen recibimiento y asegura que está "orgulloso de la campaña que hicimos con Pasto y la gente también".