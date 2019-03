Desde los bancos se enciende el clásico vallecaucano

Una semana antes de entrar a la cancha de Palmaseca ya el clásico vallecaucano 284 había empezado a rodar. El primero en echar leña a la candela fue Fernando ‘Pecoso’ Castro.

Al finalizar el partido que le ganó 3-1 al Once Caldas, el entrenador manizaleño señaló: “Por mi madre, que murió hace 10 años, quiero ganar el clásico, porque como soy colombiano y sé cómo se maneja todo esto, tengo que ganar, porque llega a pasar algo y dicen que yo soy del Cali, hace mucho rato me conozco esto, lo único que le pido a Dios es que los muchachos trabajen bien esta semana y ganemos el partido, quiero seguir trabajando para que a falta de cuatro fechas ya estemos clasificados y podamos utilizar otros muchachos que no han jugado”.



Para nadie es un secreto que Castro alcanzó gran notoriedad como jugador en el cuadro verdiblanco, especialmente en el plantel que logró el subtítulo de la Copa Libertadores de 1978, y le dio el título de 1996 contra su tradicional rival. Pero en dos periodos con los rojos ha tenido protagonismo desde el banco.



Por su parte, en la acera del frente está Lucas Pusineri, quien después de un comienzo incierto ha retomado el camino y se ubica quinto en la Liga con 16 puntos. Para el sábado solo habrá ingreso para hinchas del cuadro azucarero –nadie puede ir de rojo- y eso motiva al técnico argentino.



“Principalmente, la motivación de tener por delante la posibilidad de tener un clásico más, de poder seguir quedando en la historia de los clásicos del fútbol colombiano, es un partido de los últimos años en que tal vez los dos equipos están dentro de los ocho a esta altura, eso también es motivante porque significa que se están haciendo las cosas bien y se están haciendo las cosas acorde a los planteamientos de muy buena manera porque los equipos y la gente está motivada”, señaló.



Aseveró que espera la casa llena el sábado. “En el caso particular del Deportivo Cali, seguramente el acompañamiento va a ser masivo, tienen muchos argumentos para poder hoy estar contentos en lo posible en que un plantel se está entregando por la camiseta y vamos a necesitar el aliento de ellos. Necesitamos el acompañamiento y del otro lado, si gana el Cali, seguramente el ‘Pecoso’ no va a estar tan amargado”.



Para suavizar un poco su mensaje, Pusineri remató: “En América el ‘Pecoso’ es un muy buen entrenador, a quien admiro por todo el recorrido que ha tenido, seguramente que es un estudioso, ha estado en muchas instituciones y tiene mucha experiencia en el puesto y obviamente que merece mis respetos”.



Ese cruce de palabras originado desde la línea técnica seguramente tendrá una repercusión en la cancha, donde los jugadores querrán salir a imponer su fuerza y talento. Promesa de buen clásico en Palmaseca.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces