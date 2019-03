'Era para ganar por tres o cuatro goles': Luis Fernando Suárez

Junior de Barranquilla volvió a sufrir al último minuto y empató por 1-1 contra Jaguares. El cuadro tiburón perdió dos puntos que tenía el bolsillo y dejó escapar la victoria al último minuto, como en la fecha pasada contra Unión Magdalena. Luis Fernando Suárez, por su parte, se mostró tranquilo tras el empate.

"Hoy fallamos en la definición, era para ganar por tres o cuatro goles", empezó diciendo el entrenador en la rueda de prensa.



"Ya haciendo la evaluación de lo bueno hay un montón de cosas, el juego colectivo, el partido de Homer y Haydar, el manejo de pelota. Se jugó mejor que el contrario y merecimos mucho más", dijo el DT.



Por otro lado, Junior puso un equipo alterno para el partido con Jaguares debido a que esta semana jugará en Copa Libertadores contra Melgar.



"Me quedo con el gran esfuerzo del equipo. Ya hay que pensar en lo que se viene, hoy no tenemos que lamentarnos por el gol que nos hicieron, nos tenemos que lamentar por los goles que no hicimos", finalizó.