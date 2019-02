Suárez, autocrítico en el empate de Junior: 'Hay que ser más simples'

Junior de Barranquilla rescató un punto importante luego de empatar, al final, por 1-1 contra Rionegro Águilas. Luis Fernando Suárez, entrenador del conjunto tiburón, se mostró tranquilo y autocrítico con lo que se debe mejorar en el juego, pues afirmó que no le gustaron muchas cosas del equipo, pero que están a tiempo para mejorarlas.

"Lo que hicimos mal fue la salida por los costados y no marcar bien. No perdimos la marca en la mitad de la cancha, pero no hicimos los relevos necesarios para recuperar el balón" comentó el DT tiburón.



También, mencionó la falta de definición que tuvo Junior, pues el equipo local llegaba con claridad al arco rival, pero no marcaba y solo pudo anotar hasta el último minuto, a pies de Matías Fernández.



"Queríamos hacer un gol de esos soñados, y a veces es necesarios ser mucho más simple. A veces la sencillez te da la claridad necesitada. Equivocamos el camino al intentar hacer un gol de esos que tengan varios toques y eso ayudó para que el rival cogiera fuerzas", comentó Suárez.



Por otro lado, mencionó que al equipo le faltó la "dinámica" que tiene siempre para responder por ese gol en contra y, como debería ser costumbre, de local.



"A Junior le vienen a jugar encima muchos equipos. En anteriores encuentros nos ha pasado lo mismo y hemos respondido mejor que hoy. No me gustó el equipo. me parece que no tuvo la dinámica necesaria para intentar sorprender", dijo el entrenador.



Finalmente, no le restó méritos a Rionegro Águilas, dijo, "Cuando uno busca defenderse, debe defenderse bien y Rionegro lo hizo bastante bien".