Lucas Pusineri: ‘el rival con su jerarquía nos fue sometiendo’

El técnico de Deportivo Cali, Lucas Pusineri, compareció ante los medios de comunicación después de la derrota sufrida ante Millonarios, por un marcado de 2-1, en la fecha ocho de la Liga Águila.



El entrenador azucarero dio su visión del partido, en el que su equipo terminó perdiendo el liderato del campeonato. “El deportivo Cali fue dominador absoluto del primer tiempo, y pudo ponerse en ventaja. En el segundo tiempo tomamos una posición defensiva, pero no nos defendimos y el rival con su jerarquía nos fue sometiendo”, apuntó.



El entrenador argentino también habló del desgaste sufrido por su equipo, pues el conjunto caleño viene de enfrentar a dos duros rivales como lo son Medellín y Nacional.



“Nosotros rompemos un poco el jugar con menos de 72 horas, estipulado en el reglamento, hemos jugado con 69 horas de diferencia entre el partido con Medellín y el de Nacional, y de igual forma con menos de 72 horas del partido de Nacional a Millonarios”, apuntó.

Sobre las variantes que hizo en la nomina titular para este partido, Pusineri habló de que era necesario por las cargas físicas tras jugar partidos tan seguidos. “Uno tiene que darle oxigenación al equipo, y no quiere decir que los jugadores que no estuvieron hubieran ganado, el primer tiempo hicimos todo, somo un grupo”, señaló.



El entrenador tiene un balance positivo sobre los tres clásicos que jugó el Deportivo Cali en las últimas tres jornadas. “Las sensaciones de los tres clásicos, son que me voy conforme en los 270 minutos de competencia, donde el equipo mostró facetas de juego muy buenas”, afirmó.

Ahora Deportivo Cali se concentra en el partido de este jueves, valido por Copa Colombia, donde enfrentará a un herido Atlético Junior que también viene de perder en la Liga II-2019.