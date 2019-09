‘Fuimos merecedores de abrir el marcador’: Lucas Pusineri

El técnico Lucas Pusineri destacó que el Deportivo Cali fue prolijo en acciones ofensivas en el primer tiempo, pero reconoció que la falta de contundencia lo perjudicó para lograr un triunfo que necesitaba para acomodarse mejor en la Liga Águila II-2019, cayendo 0-1 este martes en Palmaseca frente al líder, Alianza Petrolera.

Sobre el concepto que le dejó el partido argumentó que “el Deportivo Cali salió de muy buena manera a disputar el partido, con unos 25 minutos importantes en los que fuimos merecedores de abrir el marcador, no así en la estocada final, que nos faltó, pero con la intensidad y las ganas de ganar. Fuimos al frente, eso es lo que me gusta, después se nos complicó la finalización en el primer tiempo. En el segundo tuvimos la mala fortuna a los 5 minutos poder entregar el gol, ese espacio que se dio para el tanto de Alianza, después tuvimos cinco situaciones claras a lo largo de los 90 minutos, que no pudimos convertir, pero con la entereza de que esto sigue para adelante y queremos sacarlo rápidamente de nuestra realidad para seguir enfrentando el campeonato y la Copa Águila siendo protagonistas y seguir luchando en los frentes en los que el Deportivo Cali está compitiendo de muy buena manera”.



Consultado si le genera preocupación que su equipo produjo cinco opciones por una sola del rival, que terminó en el arco azucarero, Pusineri señaló que “obviamente la autocrítica de la derrota es que duele como todas, pero con la entereza de estar siempre al frente y ser un equipo competitivo”.



Por su parte, César Torres, DT de Alianza Petrolera, explicó que “les hemos infundido a los jugadores una mentalidad fuerte y ganadora en cada uno de los entrenamientos, hoy en la charla técnica les dije una frase, que compitiéramos con la piel del retador, más no con la piel de un líder. Más allá de que el primer tiempo no fue el mejor, corregimos, lo hablamos en el camerino y lo entendimos de buena manera para el complemento”.



Sobre lo que ha hecho para hacer olvidar a sus dirigidos el tema del descenso y ser líder sólido, sostuvo que: “Primero, quiero darle gracias a Dios por el partido y el resultado, siempre traigo a colación el respaldo de los directivos, que contra todo el mundo no bancaron y hoy estamos empezando a recoger buenos resultados, también el aporte de los muchachos,”



Del revulsivo que implementó desde la parte táctica dijo que “habíamos planificado atacar los bandas, los laterales, y Estéfano y Vásquez me estaban recibiendo muy en campo nuestro; les expliqué que necesitábamos tres hombres en punta que jugaran juntos siempre, y que a Estéfano lo necesitaba driblando en campo del rival, y no en el nuestro, así lo hizo y anotó el gol, me alegra por él, un buen muchacho, pero tiene que entender que el fútbol de hoy requiere de hombres desequilibrantes, pero que tiene que trabajar en equipo.



El Cali jugaba a buena velocidad y con una intensidad mayor a la nuestra, y nosotros no lo hacíamos, en el segundo tiempo lo corregimos y ganamos la mayoría de los duelos”.



También se refirió a la forma con que lo sorprendió el Cali en los primeros minutos: “Teníamos que jugar a la misma velocidad y a la misma intensidad con y sin balón con que jugaba el Cali en el primer tiempo, ellos llegaban primero y nos metían en campo nuestro; solo que contamos con una buena solidez defensiva, nuestros centrales son hombres que se están comportando muy bien, ellos crearon dos o tres opciones que afortunadamente no concretaron, les dije en el entretiempo que debíamos jugar a una velocidad distinta porque ellos nos estaban superando, y controlar la pelota, porque dividíamos mucho el balón. Después del gol, con orden táctico y oficio los limitamos a solo el cabezazo de Dinenno”.



En cuanto a la clave fue olvidar el tema descenso reveló que “la estrategia mental y emocional que tomamos fue pensar partido a partido, la obligatoriedad era empezar en los primeros cuatro partidos con 7 puntos y perdimos con América en el debut y luego un empate de local, sin margen de error fuimos a Bogotá y ganamos. Pero más allá, les dije a los muchachos que en cada resultado nos iban a decir que estábamos en tema de descenso, empezamos a ganar partidos, pero nos volvían de decir lo mismo, ya estamos en la fecha 11 y la realidad ha cambiado, somos líderes, pero seguimos con los pies en la tierra, sabiendo que nuestro objetivo es hacer mínimo 30 puntos para que en 2020 Alianza esté en primera división, porque es un equipo organizado, con una buena infraestructura, que cumple y merece estar en primera, no nos podemos alejar del objetivo principal y se viene el partido del año contra Unión Magdalena, que nos dejaría muy cerca de estar en cuadrangulares”.



Torres concluyó que “estoy disfrutando el momento, pero ya estoy pensando en el partido con Unión, porque, sinceramente lo digo, es más importante que el que acabamos de ganar. Lo que se viene para Alianza son oportunidades grandes”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces