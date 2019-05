'Me gusta el equipo y lo que hace, no hay reproches de nada': Comesaña

Junior logró un empate en su visita a Ibagué e igualó por 1-1 contra Deportes Tolima, en la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga I-2019. Julio Comesaña, entrenador de los tiburones, se vio tranquilo por el empate y elogió lo hecho en el Manuel Murillo Toro.

Sobre el partido…



“Fue un partido muy disputado y con lealtad. Buscamos un resultado. Recibimos un gol de cabeza y tenemos dificultades en ese sentido, mientras ellos gozan de eso. Y estás las cosas de la vida, nosotros anotamos por esa vía”.



Las cuentas para clasificar…



“Las cuentas que uno debe hacer es que debemos hacer a los tres puntos. Después del partido de Cali estamos en opiniones para hacer las cosas. El fútbol es impredecible y debemos ganar, nada más nos sirve”.



El juego del equipo…



“A mí me gusta el equipo y me gusta lo que está haciendo, no tengo reproches y hay que corregir errores”.



Su afinidad con Junior y Barranquilla…



“A mí me faltó nacer en Barranquilla, siento confianza de la gente y es normal que haya gente que no esté de acuerdo. Siento que hay buena energía y conozco los recovecos del club. Propietarios, periodistas, jugadores; todos. Es como llegar a mi casa, no necesito 15 días ni un mes”.