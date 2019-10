La principal molestia de Pinto en Millonarios por la derrota en Cúcuta

Millonarios desaprovechó la oportunidad para ser el líder de la Liga II-2019 y perdió por 3-1 en su visita a Cúcuta contra los motilones en la fecha 14 de la Liga II-2019.



Jorge Luis Pinto fue autocrítico y aceptó el mal nivel que mostró el azul en su visita al cuadro de Guillermo Sanguinetti, que se quedó los puntos. El principal dolor de cabeza para Pinto es la defensa, que tuvo un muy mal juego y ya se empieza a volver costumbre, pues por esta razón dejó escapar más puntos.

Sobre el partido y el primer gol...



"Cúcuta ganó bien. En defensa cometimos muchos errores. Hubo descuidos. El primer gol no lo podemos recibir tan rápido después de convertir un gol de visitante. Se llama desatención, no incapacidad. No nos puede sorprender un equipo tan rápido y encontrar el empate cuando tenemos que posicionarnos bien. Le dije al equipo que no me gustó el primer tiempo en los cruces de pelota que nos hicieron. En el primer tiempo pudimos haber recibido otro gol".



La crítica a la defensa...



"Tengo que decir con honradez que la defensa de Millonarios hoy no tuvo ningún comportamiento. A veces ganamos, a veces perdemos y a veces empatamos. Hemos ganado también de visitante, hay detalles que tengo que ver en la parte defensiva. Fuimos superados por el Cúcuta en la parte defensiva".



Cúcuta y el descenso...



"El promedio de puntos que lleva el Cúcuta es bueno. Hay confianza, se alejaron del descenso, ya este año no se van", finalizó.