Las críticas y cosas por mejorar en América según Guimaraes

El técnico Alexandre Guimaraes reconoció las fallas cometidas por el América de Cali que desencadenaron en los cuatro goles del Medellín y espera que puedan corregirse para los compromisos que vienen, tanto de la Liga II-2019 como de Copa Colombia.



“La ventaja que ellos obtienen, tanto en el empate como en los dos goles posteriores, son situaciones que obviamente nosotros no podemos repetir, son situaciones de balón parado a favor nuestro en las que no atinamos a tomar las decisiones correctas para solventar la posibilidad de contraataque y allí fallamos. Después de eso está claro que el equipo local se asentó en el terreno de juego, hizo circular el balón de una manera diferente a lo que estaba haciendo en el primer tiempo, nosotros quisimos tener una reacción para cambiar algunas situaciones que estábamos viendo con algunos jugadores, ya que también tenemos que estar rotando algunas para los partidos que vienen de Copa Colombia y 48 horas después en casa”, dijo el entrenador.



El brasileño-costarricense no se detiene en el 4-1 y prefiere hablar de lo que viene. “Así que no queda nada más sacarse del polvo de encima, porque está claro que el resultado como tal no era lo que nosotros estábamos intentando y ahora hay que ver la recuperación de nuestros jugadores para el partido que sigue. Logramos un buen puntaje hasta ahora en salidas muy difíciles que hemos tenido, el rival acá sacó provecho de esas situaciones, pero estamos con el puntaje bueno para pensar que esto fue un accidente y seguir para adelante”.



Sobre los goles que recibió tras cobros de tiro de esquina del propio América, señaló que “son situaciones en las que nosotros tenemos que tomar unas decisiones diferentes a las que tuvimos y lo estaré hablando con el grupo para no dejarlas pasar”.



De la primera derrota en el campeonato dice que “el invicto como tal no era una situación que nos tuviera pensando en jugar para eso, porque sabíamos que en cualquier momento nos iba a tocar perder. Sin embargo, las situaciones por las cuales el rival pudo aprovechar es lo que tenemos que corregir, después del 3-1 ya hay un juego diferente y en el que nosotros tenemos que estar mirando algunas cosas para adelante”.



Consultado sobre si tenía referenciados a Delgado, Quiñones y Cano, señaló: “Las diferencias que se vieron fueron a partir del 3-1, pero las diferencias que pueden marcar las situaciones de gol recibidas no fueron de esos futbolistas, son buenos jugadores, pero hubo otros aspectos”.



En cuanto a si era el Medellín era el que esperaba dijo que “nosotros sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, con un rival que no tenía los puntos de acuerdo con lo que había jugado, es muy buen rival y hoy, infelizmente para nosotros, nos sacó diferencia de control de pelota de nosotros y eso con un equipo que tiene este tipo de jugadores puede lastimar, como ello nos lastimaron”.



Finalmente, se refirió a los cambios hechos en el segundo tiempo: “Optamos por dar un poco de aire al equipo poniendo a dos jugadores que van saliendo de lesiones y que necesitábamos darles rodaje porque ahora tenemos una secuencia de partidos muy exigente, esa fue la razón principal”.



América recibirá en el Pascual Guerrero a Rionegro el sábado 17 de agosto (5:00 p.m.) por la sexta fecha de la Liga y el miércoles 14 de agosto (6:00 p.m) al Once Caldas, en la vuelta de octavos de final de la Copa Colombia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces