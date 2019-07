‘Vengo haciendo las cosas bien, pero no me quiero conformar‘: Giraldo

La virosis de Sebastián Macías fue la oportunidad para Jaime Giraldo en ser titular con Independiente Medellín en el triunfo 3-0 sobre Patriotas en el inicio de la Liga II-2019. El antioqueño no cree en el azar y sigue trabajando para continuar en esa posición, pese a que su rol natural en la cancha es ser central por izquierda. De cara al encuentro contra La Equidad, Giraldo destacó que, en su primer partido, “me sentí muy bien, no es mi posición principal, pero me gusta hacerla, en lo colectivo nos fue muy bien, pudimos marcar varios goles y sacamos el cero en nuestro arco”.

Sobre lo que le pide el técnico Alexis Mendoza, Giraldo explicó que “el ‘profe’ (Alexis Mendoza) me dijo que siga aplicando lo que hacía en los entrenamientos, mantener la marca y si tenía la oportunidad salir al ataque. Con el 3-0, mejor me quedé más atrás para mantener el cero. Soy un jugador muy técnico, sigo practicando los centros, no me gusta conformarme”.



Giraldo estuvo durante muchos años jugando en Bogotá, en varios equipos de la capital logró entrar a la Selección Bogotá, donde se destacó como lateral, aunque señaló que “en Medellín no había tenido muchos partidos en esa posición, en los clubes de Bogotá y en la Selección Bogotá jugué mucho como lateral. Si el técnico me lo pide, espero seguirme consolidando en esa posición. Vengo haciendo las cosas bien, pero no me quiero conformar, sigo compitiendo por ganarme un a titular y hay una lucha sana con (Sebastián) Macías”.



En cuanto al rival que tendrán en la segunda fecha, lo conoce muy bien. “La Equidad es un rival importante, le gusta tener el balón y ataca muy bien. Viene haciendo buenas actuaciones en el torneo internacional. Nosotros debemos tener el balón, buscar espacios y conseguir el objetivo de ganar”, indicó.



Además, para Jaime, “siempre hay presión, pero venimos a aportar con personalidad y el carácter para jugar. Con los consejos de los jugadores experimentados vamos para adelante. Debemos mejorar en la paciencia a la hora de atacar y ser más eficaces, estamos contentos y motivados, apenas es el comienzo y el torneo es largo”.



Finalmente, Giraldo comentó que la línea de tres no la han ensayado mucho, a Alexis Mendoza le gusta jugar más con una línea de cuatro. Sobre lo que le dice Mendoza “el ‘profe’ es tranquilo, da consejos y la confianza para trabajar de la mejor manera. Y tener a un referente como Andrés Cadavid es algo que le ayuda mucho para seguir creciendo. “Andrés (Cadavid) es un jugador aguerrido, experimentado, nos aconseja mucho con su experiencia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín