'Si me toca, diseño un equipo para que Omar Pérez juegue': Bedoya

Independiente Santa Fe tuvo otro empate de local y nada que le rinde en el estadio El Campín, escenario en el que aún no conoce el triunfo este semestre. Rionegro fue su verdugo en la fecha 8 y el juego terminó 2-2.



“No quedo satisfecho. Los jugadores que están en el campo deben subir su autoestima porque no puede ser que Omar Pérez y Brayan Perea entren y en 10 minutos enseñen que el partido no está terminado”, dijo Gerardo Bedoya.



Y el entrenador de Santa Fe tuvo palabras de reconocimiento para estos dos jugadores, quienes participaron en la jugada del segundo gol de su equipo.

“Omar Pérez con su alma de ganador entró y enseñó que se podía hacer algo diferente, si me toca, diseño un equipo para que él juegue. Perea demostró que debe ser titular. Si entró e hizo cosas diferentes se ganó la posición para jugar. Desde hoy digo que él va para Medellín”, comentó.



También, el técnico de Santa Fe expresó que la salida de Arley Rodríguez, quien se fue expulsado, afectó el rendimiento de su equipo.



“Nos afectó la expulsión porque nos tocó meternos más atrás y tuvimos movimientos que no se deben hacer. Burbano se me fundió por su esfuerzo tras la expulsión de Rodríguez”, expresó el técnico.



Sin embargo, Bedoya confía en que sus equipos van a recomponer el camino, pero aún hay mucho por trabajar, en especial en lo mental.



“Si se trabaja bien se consiguen los resultados. Yo quiero un equipo que se imponga, que controle, que el rival juegue a lo que nosotros queremos. Hoy se logró por momentos. Yo enfatizo en que este es un equipo de buenos jugadores y lo único que falta es confianza. Ellos están enojados porque no ganamos. La confianza se logra ganando partidos”, cerró.



El próximo reto de Santa Fe será visitar a Medellín y luego el clásico capitalino, dos encuentros a los que deberá apostarle todo para recomponer su camino.