'El equipo no puede jugar así, da pena con el hincha': 'Pecoso' Castro

Luego de la dura derrota 1-3 de América de Cali frente a La Equidad en el Pascual Guerrero, el 'Pecoso' Castro se mostró muy disgustado por el resultado y comentó que su "equipo no puede jugar así".

"Si el equipo hubiera ganado hubiera sido un acierto mio, pero como perdimos la culpa es mía. Hay que buscar las razones del porque perdimos. No hicimos las cosas bien, el rival aprovecho y nos convirtió en las pocas ocasiones que tuvo en el partido", añadió el entrenador de América de Cali al ser preguntado por el resultado negativo del equipo.



Con respecto a la falta de gol en el partido contra Equidad, Fernado Castro se vio inconforme con la falta de definición del equipo: "tuvimos 6 o 7 opciones claras de gol, si nosotros no aprovechamos las oportunidades es difícil. Sin embargo hay que tener la cabeza fría y seguir trabajando para enderezar el camino".



El modulo táctico fue criticado y ante las preguntas sobre la alineación en el medio campo respondió: "por respeto en esta profesión yo voy a salir a la cancha analizando al adversario, yo veo lo videos del rival, lo analizo, vi que Equidad juega mucho por la mitad por lo que decidi usar esa línea de tres en la mitad del equipo".



Por la dura derrota en casa añadió que espera resolver esta situación con trabajo: "fueron más errores nuestros que virtudes de ellos, por esto me voy a sentar y hablaré muy claramente con cada uno de ellos porque no podemos perder así y me sorprende el resultado. Un equipo mio no puede jugar asi me da pena con el hincha", sentenció.



América de Cali jugará en la próxima fecha contra Atlético Huila en Neiva, en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga I-2019. Por el momento el cuadro escarlata se ubica cuarto dentro del grupo de los ocho.