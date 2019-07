'Lo que viene es duro y siempre es bueno edificar ganando': Mendoza

Tras 91 minutos de ‘batalla’ y angustia en Independiente Medellín, al final logró una victoria que le permitió quebrar una sequía de 7 años sin poder ganar en el estadio de Techo a La Equidad. Además, el conjunto rojo de Antioquia continúa firme en la parte alta de la tabla y logró su séptimo torneo corto en arrancar ganando sus dos primeros partidos. Los anteriores fueron en la Liga II-2006 (0-2 vs B/manga y 1-0 vs Cartagena), Liga I-2008 (1-2 vs Millos y 2-0 vs Pereira), Liga I-2017 (1-2 vs Millos y 2-1 vs Envigado), y la Liga I-2018 (3-0 vs Huila y 1-2 vs Chicó).

Con esos datos notables, el técnico Alexis Mendoza está contento por los resultados, más no se relaja, sabe que la Liga es difícil y los rivales poco a poco van a tomar más armas. “Hemos iniciado bien, lo que viene es mucho más duro y siempre es bueno edificar ganando. Enfrentamos a un rival espectacular, que viene ganando muchas cosas. Nos deja tranquilo el inicio, aún no hemos ganado nada, debemos seguir trabajando y a medida que vayamos jugando, tenemos otros errores, pero no los anteriores, esperamos seguir por esta buena senda”, remarcó Mendoza en conferencia de prensa.



En cuanto al desarrollo del partido, el DT barranquillero precisó que “no creo que hubo muchos cambios, en el primer tiempo fue el partido mano a mano. En el segundo tiempo mejoramos, nos permitió tener más control en el campo e hicimos un partido correcto, pudimos marcar más goles. Tuvimos una mayor solidez y con los cambios logramos refrescar las líneas, ahí estuvo la clave y hoy el equipo hizo un gran partido”.



Además, “ellos sabían que debían aprovechar nuestros pases errados, en el segundo tiempo tuvimos más la pelota y corregimos los pases errados. El primer tiempo se edificó más en la mitad de cancha y quizás se vieron los errores en la entrega por la rapidez que quisimos hacer, pudimos corregirlo”.



Sobre el jugar con una línea de tres en el fondo, Mendoza prometió que lo ensayará en algún momento, aunque por ahora no se va a arriesgar. “Vamos a entrenar la línea de tres, pero terminamos con un cuatro en el fondo. Aunque desde afuera se haya visto de otra manera. (Elvis) Perlaza se resintió, pero con la entrada de (Héctor) Urrego y (Jesús) Murillo, el equipo terminó bien”, explicó.



Finalmente, ponderó la virtud de su rival, especialmente Diego Novoa, quien, hasta antes del gol, se encaminaba a ser la figura del encuentro. “Debo felicitar al arquero (Diego) Novoa, en el segundo tiempo tapó de todo y no nos permitió irnos con mayor ventaja en el resultado. El hace muchos méritos para sacar los balones que van para adentro. Le brinda mucha tranquilidad a su equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín