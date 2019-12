'No hemos ganado absolutamente nada': Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes habló en conferencia de prensa luego del gran partido que realizó América contra Junior de Barranquilla, que le permitió llevarse un valioso empate sin goles. El entrenador brasilero resaltó la labor de sus jugadores y resaltó que aún no han ganado nada.

Sobre el cambio de Duván Vergara, quien salió al inicio del segundo tiempo, afirmó que el jugador hizo un gran esfuerzo durante la semana, pues no estaba en plenas condiciones físicas para el encuentro de este domingo.



"Si era un esfuerzo extra, el departamento médico hizo un trabajo espectacular para podernos ayudar por lo menos 45 minutos y lo ha hecho fenomenal. Esta semana los médicos trabajaran muy duro, porque no se querrá perder el partido del sábado en el Pascual", dijo.

También tuvo palabras de elogio para sus jugadores, debido a la disposición y convencimiento que mostraron en el terreno de juego. No obstante, dijo que les faltó algo más de efectividad para encontrar un gol que les permitiera llevarse la victoria.



"Me quito el sombrero a mis jugadores porque tuvieron una aplicación barbara, supieron como cerrar lo espacios e invitar al rival a los espacios donde no nos podían hacer daño. En los segundos 45 minutos supieron generar jugadas de contragolpe, aunque nos faltó finalizar. Esta victoria es de ellos, porque mostraron un enorme convencimiento", señaló el entrenador brasilero.

Sobre el gran resultado que obtuvo el equipo escarlata se mostró muy cauto, asegurando que Junior tiene armas suficientes para ganar como visitante, pero que la hinchada será fundamental para el partido de vuelta.



"Sabemos que no hemos ganado absolutamente nada, y que el rival también sabe ganar de visitante, pero estamos con la ilusión intacta. Sabemos que la afición va a volcarse en el Pascual Guerrero para apoyar a los jugadores y conseguir el objetivo", contó el técnico escarlata.



Para el partido de vuelta el entrenador dijo que América debe mostrar el juego que lo llevó hasta la final, siendo muy ofensivos pero mostrando equilibrio que los ha ayudado a mantener el arco en cero.



"Hacer lo que hemos hecho en casa siempre, eso es importante. En los últimos partidos de local hemos mantenido el arco en cero y eso es algo bueno. Tendremos que analizar el juego de hoy y hacer un plan para tener más volumen ofensivo", puntualizó.

Finalmente, volvió a hablar de la importancia que tendrá no subestimar a Junior, pues es un rival que venderá muy cara su derrota, pero también anotó que el equipo se encuentra motivado por estar tan cerca de conseguir la estrella 14 de para el conjunto escarlata.



"Vuelvo a insistir, nos llevamos un resultado positivo pero sabemos que tenemos que hacer un partido como los que hemos hecho últimamente, golpeando cuando hay que golpear y seguir mostrando el convencimiento que han mostrado los jugadores. Estamos a 90 minutos de poder ganar un campeonato" dijo Alexandre Guimaraes..