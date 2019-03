Así habló Pinto: elogios a sus jugadores y opinión del gol de Vargas

Jorge Luis Pinto tiene derechito a Millonarios y aunque este domingo empató 1-1 contra Cali, el entrenador santandereano tuvo palabras de elogio para sus jugores.



“Millonarios hizo un gran partido. Lo que mostró en el campo es muy bueno y los 70 minutos del partido fue de control y debemos aprender a manejar eso. El tiempo nos dará madurez en ese sentido. Creo que fue una expresión futbolística extraordinaria”, comentó el técnico.



Aunque Pinto explicó que “todos están metidos en el modelo de juego que queremos”, pero eso no significa que se cometan algunos errores para corregir.

“Los últimos 10 minutos nos desesperamos y no supimos manejar el balón, fuimos imprecisos en algunas acciones y allí llegó el gol”, añadió.



Al técnico le preguntaron sobre el gol de Camilo Vargas y expresó que “he visto esa acción en muchos partidos. Ahí fuimos descuidados y debemos visualizar esa situación y asumir la marca. En ese instante la mano del técnico no cabe de dar una indicación. Nos vamos contentos a pesar de perder algunos puntos”.



Finalmente tuvo palabras de elogio para sus jugadores, pero también comentó que “tuvimos oportunidades, pero nos faltó la puntada final para más goles. No perdimos por cosas futbolísticas sino por un descuido en la marca”.