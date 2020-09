¿Dayro Moreno tiene coronavirus? Rumor crece alrededor de Once Caldas

Once Caldas reportó este miércoles siete casos positivos para coronavirus en su plantel, y aunque el club de Manizales mantiene en reserva la identidad de los jugadores contagiados, el rumor de que Dayro Moreno era uno de los casos creció rápidamente en la capital caldense.



El delantero, reciente fichaje del equipo albo, siempre acostumbrado a su vida nocturna y otros compromisos sociales, habría contraído el virus, según dice el periodista Esteban Jaramillo.



“Y entonces, la mentira tiene pies cortos. Dayro Moreno y su coronavirus, que todos negaron. Contagiado, anduvo de fiesta, promociones comerciales, salidas públicas, como si nada”, escribió Jaramillo en su cuenta de Twitter.



El experimentado comentarista, nacido en Manizales, añadió: “Las debilidades de los protocolos, ¿qué dirá Dimayor? Once Caldas nada dice… Silencio, silencio”.



El Once Caldas no se ha manifestado al respecto del estado de salud de Dayro, y de ninguno de sus jugadores. Por ahora, el equipo albo se prepara para enfrentar este fin de semana a Atlético Nacional.