Dayro Moreno volvería a jugar en uno de sus ex equipos en Colombia

Luego de estar en Argentina, con Talleres de Córdoba, Dayro Moreno lleva un tiempo en Colombia, entrenándose y buscando equipo. Y su deseo, en principio, es volver a jugar en la Liga, pues la economía en el sur del continente no pasa por su mejor momento; así, el atacante podría jugar con uno de los equipos por los que ya ha pasado.

“Yo llegué el 8 de junio en vuelo humanitario desde Argentina, con la autorización del presidente y de Talleres. Hace como 20 días vengo entrenando para no perder el ritmo de competencia. Tuve una conversación con el presidente y él me dio el aval para que consiguiera equipo por mí mismo, porque la economía en Argentina no es la mejor. Estamos trabajando y pues Dios quiera que se dé una oportunidad rápida para empezar a trabajar con un equipo”, aseguró Dayro a ‘El Alargue’ de Caracol Radio.



Dayro celebró su experiencia en Argentina. “Sabemos la calidad del fútbol argentino, la emoción que radica y sabemos que es un trampolín para poder ir al fútbol del exterior y si se da la oportunidad de volver a un equipo de Argentina, bienvenido sea, porque sabemos que en estas instancias y con este problema que desafortunadamente sorprendió a todo el mundo, lo que salga, para uno como profesional y como futbolista, toca ir a trabajar”, comentó Moreno.



Y confirmó que está en conversaciones con Once Caldas, su equipo amado, pues quiere volver a jugar en Manizales. “Yo siempre he dicho, mi equipo amado es el Once Caldas, tuve unas conversaciones con el presidente, estoy esperando la respuesta, pero sabemos y lo he manifestado, que ahí quiero retirarme, pero con la mentalidad de hacer las cosas muy bien. si se me da la posibilidad en Colombia pues bienvenida sea. he hablado con el presidente y gente del Once Caldas no hemos llegado a un acuerdo. Esperar a ver qué puede pasar, si se da la oportunidad, bienvenida sea o sino empezar a trabajar para el fútbol del exterior, todavía tengo capacidad para jugar tres años bien jugados”, reveló el delantero tolimense.