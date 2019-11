David González, la leyenda poderosa que marcó una época en el DIM

Mientras concluye el 2019, varios equipos se preparan para encarar nuevos retos en el 2020. Uno de ellos es Independiente Medellín, quien tendrá que competir en la Liga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores.

Entre los cambios que comenzaron a darse en el ‘poderoso’, uno de ellos es la salida de David González, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre y este jueves se conoció que no le renovarán. Sin saber qué futuro le espera al golero de 37 años, les compartimos algunos datos que deja el antioqueño durante el tiempo que defendió el arco ‘poderoso’.



A la vera del camino, David González sumó 382 partidos disputados con la camiseta de Independiente Medellín y se ubica como el tercer jugador en 106 años de historia con más presencias en el conjunto rojo de Antioquia. Superado por Ricardo Calle con 417 partidos y Héctor Echeverri con 457.



En cuanto a títulos, David fue el que más vueltas olímpicas ha logrado con el DIM. Fueron cuatro títulos que el arquero celebró, distribuidas así: tres ligas: II-2002, I-2004, I-2016 y la Copa Colombia 2019, conquistada el pasado 6 de noviembre.



En total, el golero suma 537 partidos oficiales donde además del DIM, defendió el arco del Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Rionegro, Huracán de Argentina, Manchester City, Brighton, Barnsley de Inglaterra, Aberdeen de Escocia y Rizespor de Turquía.



El pasado 28 de abril de 2018, cuando González llegó a su partido 300 con la camiseta del DIM, en el triunfo contra Pasto 1-0 en el Atanasio expresó que “este partido no deja de ser otro más, obviamente lo disfruté, ganarlo y poder conseguir la portería invicto es un extra, pero va a ser a la vuelta de unos años donde uno recordará llegar a estos números tan importantes”.



Además, agregó ese día que “hay muchos momentos memorables, pero me quedo con las tres finales: contra Pasto, Nacional y Junior, el partido contra Gremio en la Copa Libertadores 2003 y la serie contra Tuluá en penales del 2016. Ese fue el día que cumplí 200 partidos, aunque habíamos ganado muchas definiciones por penales, esa vez fue cuando logré atajar el penal definitivo”.



La noche del 6 de noviembre, con el mencionado título de la Copa Colombia, fue el último show de González en el arco rojo. El meta tiene varias propuestas para continuar su carrera deportiva, lo cierto es que algún día piensa volver para ayudar sea como entrenador o directivo al equipo de sus amores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín