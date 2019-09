Motivación extra en Millonarios: volver a romper un invicto de Alianza

Millonarios aparece en una especie de ‘lista negra’ en los recuerdos recientes de Alianza Petrolera en la primera división, pues en dos ocasiones fue el cuadro embajador el encargado de romper una racha positiva del cuadro santandereano. Este jueves, el equipo de Jorge Luis Pinto buscará con su equipo truncar una larga racha de 11 fechas sin derrotas que trae el equipo aurinegro dirigido por César Torres, que además llega con cinco triunfos al hilo.

La más reciente

Este Millonarios de Jorge Luis Pinto le dañó el buen paso que traía el equipo de César Torres en la Liga I-2019. El cuadro aurinegro parecía despegar luego de un comienzo con mucha irregularidad y entre la fecha 7 y la 12 consiguió tres victorias y tres emapates, que lo hacía subir en la tabla.



El miércoles 3 de abril le correspondió recibir al cuadro bogotano, en Barrancabermeja, luego de sacar un buen empate en Santa Marta contra el Unión: llegó la hora y el cuadro azul rompió la racha con una clara victoria 0-2 con goles de Eliser Quiñones y Alex Rambal.



Ese fue un golpe tan duro, que a Torres le costó recomponer su equipo, que después perdió otros tres partidos seguidos y perdió las posibilidades de clasificar a cuadrangulares.

El golpe del 2015



En la Liga I-2015, Alianza Petrolera, que era dirigido por Adolfo León Holguín, acumuló siete fechas sin derrotas, aunque esa racha tenía un sabor agridulce, pues aunque el equipo santandereano no perdía, tampoco ganaba: fueron seis empates y una victoria. Ese invicto lo cortó Millonarios, dirigido entonces por Ricardo Lunari, en un juego disputado en El Campín, la noche del miércoles 15 de abril.



En esa ocasión el cuadro bogotano se impuso 3-1: a los 25 minutos anotó Jonathan Agudelo; a los 52 aumentó la ventaja Ómar Vásquez; Alianza descontó con un gol de David Valencia, en el minuto 67, pero dos minutos después el argentino Federico Insúa puso el 3-1 definitivo.



De esa forma el cuadro azul rompió esa racha, que era muy diferente a la que vive hoy el equipo aliancista, pues este semestre, además de jugar bien, muestra contundencia en ataque y solidez en defensa y que realiza su mejor campaña en su corta historia en primera: once fechas sin perder y cinco triunfos al hilo. Y es un invicto sólido, pues de esos once partidos ganó ocho y empató tres.

Otros que cortaron las rachas de Alianza Petrolera



Alianza Petrolera juega en primera división de la Liga Colombiana desde el 2013 y ese año ya tuvo su primera buena racha: siete fechas (dos victorias y cinco empates entre el 17 de marzo y el 28 de abril) que se encargó de cortar el Junior con una victoria 2-1 en el Metropolitano.



En la Liga I-2014 el cuadro petrolero estuvo ocho fechas invicto (con 7 victorias y un empate) y en esa ocasión el que ‘le cortó el chorro’ fue Envigado que lo venció 0-2 en su propia casa.



En la Liga II-2014 fue el Once Caldas el que cortó la racha del cuadro aliancista que llevaba siete fechas sin derrotas (tres victorias y cuatro empates). El blanco acabó con el invicto con un contundente 3-0 en el Palogrande.