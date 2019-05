Datos imperdibles de una fecha definitiva en Cuadrangulares de Liga

Viene la penúltima fecha de los Cuadrangulares de la Liga I 2019 y la probabilidad de definir al finalista del cuadrangular A es altísima. El tema en el muy disputado cuadrangular B parece menos predecible.



Aquí, los datos de la jornada:

UNIÓN MAGDALENA – MILLONARIOS FC



- Millonarios venció a Unión Magdalena en sus dos duelos de este año: 4-0 en la séptima jornada de la fase todos contra todos en la Liga Aguila I-2019 y 1-0 en los Cuadrangulares.



- Unión Magdalena perdió sus últimos cuatro partidos de Primera A, y no logró anotar en ninguno de los tres más recientes, con un resultado global de 1-10 en estos encuentros.



- Millonarios es el equipo que ha sumado más puntos (10) en estos Cuadrangulares, y ha perdido solo uno de sus últimos 14 partidos en el Apertura (1-2 vs Tolima) – 8V 5E.



- Unión Magdalena no logró convertir ninguno de sus últimos 29 remates intentados en el torneo (seis a puerta, uno al palo).



- Solo dos de los últimos 14 goles de Millonarios en el Apertura llegaron en jugadas a balón parado (uno de tiro de esquina y otro de tiro libre directo).



AMÉRICA DE CALI – DEPORTIVO PASTO



- Deportivo Pasto abrió el marcador en sus dos duelos ante América de Cali este año; los “volcánicos” ganaron 1-0 el más reciente, por los Cuadrangulares, mientras que empataron 1-1 el anterior, por la 20ª fecha del Apertura.



- América ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos dos partidos del Apertura; la misma cantidad de veces que había logrado ganar sin recibir goles en sus anteriores 10 juegos en el torneo (2E 6D).



- Deportivo Pasto perdió y no logró anotar en su último partido (0-1 vs Millonarios); no había sufrido ninguna derrota sin gol en sus anteriores 15 encuentros en el Apertura.



- Ninguno de los últimos 20 goles de América de Cali en el Apertura llegó en los primeros 30 minutos de juego.



- Deportivo Pasto intentó solo cuatro remates en su último juego en los Cuadrangulares (0-1 vs Millonarios); menos que en cualquier otro encuentro del Apertura.







ATLÉTICO JUNIOR – DEPORTIVO CALI



- Junior venció 2-1 a Deportivo Cali en los Cuadrangulares; habían empatado 0-0 en la 16ª jornada de la fase regular en la Liga Aguila I-2019.



- Junior ha empatado 15 de sus 24 partidos en el Apertura (7V 2D); más que cualquier otro equipo en un solo campeonato desde que se juegan torneos cortos.



- Deportivo Cali comenzó debajo en el marcador en sus últimos tres partidos de los Cuadrangulares (1V 2D).



- Seis de los últimos ocho goles de Junior en el Apertura llegaron a balón parado (tres en jugadas de tiro libre -dos directos-, dos de penal y uno de tiro de esquina).



- Entre los equipos que están jugando los Cuadrangulares, Deportivo Cali es el único que no ha tenido goles a favor marcados por jugadores que ingresaron desde el banco en el Apertura.



DEPORTES TOLIMA – ATLÉTICO NACIONAL



- Deportes Tolima venció 2-1 a Atlético Nacional en cada uno de sus últimos cuatro enfrentamientos en Liga Aguila; la misma cantidad de victorias que el Pijao había logrado ante el Verdolaga en sus anteriores 19 duelos de liga (4E 11D).



- Deportes Tolima recibió exactamente un gol en cada uno de sus últimos seis partidos en el Apertura (1V 3E 2D); abrió el marcador solo en el más reciente, ante Junior (1-1).



- Atlético Nacional abrió el marcador en sus últimos tres partidos de los Cuadrangulares, pero solo logró ganar uno de ellos (1-0 vs Deportivo Cali); perdió los otros dos, incluido su anterior duelo ante Tolima (1-2).



- Cuatro de los últimos seis goles de Tolima en el Apertura llegaron en jugadas de tiro de esquina (uno de penal).



- Atlético Nacional ha intentado 30 remates menos que sus rivales en los partidos de los Cuadrangulares (40-70); la mayor diferencia negativa de esta fase.