Cúcuta derrotó a Santa Fe y sumó su segundo triunfo al hilo en la Liga

En un partido cortado y en el que no hubo demasiadas posibilidades de gol, Cúcuta venció a Santa Fe y sumó su segundo triunfo en línea, complicando la labor del entrenador de Santa Fe, Patricio Camps, quien no encuentra el camino con el cuadro cardenal y no ha podido triunfar en sus dos primeras presentaciones.



El primer tiempo arrancó luchado y con la disputa de la pelota en el centro del campo, impidiendo que los jugadores ofensivos de los dos equipos pudieran brillar o empezar a poner a sus delanteros en zona de gol.



En medio de esta lucha, al minuto 19 salió lesionado Luis Manuel Seijas, quien fue retirado de la cancha con lágrimas en sus ojos y aún se desconoce cuál es el diagnóstico de su lesión, aunque en la jugada se ve cómo su rodilla hace un giro que podría complicarlo.



Tras esta jugada y la sustitución del venezolano por Jhon Velásquez, llegaron un par de acercamientos que hicieron pensar que la dinámica del partido cambiaba, sin embargo, esto no sucedió y pese a que Santa Fe lo intentó, en las dos opciones sus remates quedaron en manos del mencionado Chaverra.



Después de 7 minutos de iniciada la parte complementaria, llegó el gol que desequilibró el marcador luego de que Perea perdiera una pelota en el centro del campo, mala entrega que fue aprovechada por Diego Chica quien habilitó a su compañero Luis Fernando Miranda, que intentó dejar en el camino al arquero Castellanos y tras la infructuosa salida definió de manera correcta ante el cierre de un defensor.



Los cambios ofensivos de Patricio Camps en Santa Fe no surtieron efecto y Cúcuta supo manejar la diferencia durante los restantes minutos de partido, sufriendo un poco más de lo esperado pero mostrando solidez defensiva y capacidad de para aguantar los embates de un equipo necesitado y que presionó un poco más que durante la primera parte.



El gol pareció devolver al partido la dinámica de la primera parte, la disputa constante del balón en la mitad de cancha, algunos intentos aprovechando la pelota parada y una serie de posesiones que no terminaban en jugadas de real peligro para los arqueros de ninguno de los dos equipos.



A falta de 10 minutos para el final del partido, luego de una buena jugada iniciada por Sambueza el delantero Federico Anselmo estuvo cerca de conseguir el empate pero la reacción rápida del arquero Juan Camilo Chaverra impidió el festejo de Santa Fe, que sufre para conseguir goles y y lleva dos fechas sin anotar.



Por su parte, Cúcuta vuelve a ilusionar con su inicio y espera no sufrir una caída como la del anterior semestre, cuando en su arranque también tuvo dos victorias pero al final terminó cayendo y quedándose sin lugar entre los 8.