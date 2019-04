Pasto, pinta cada vez mejor: superó 1-3 a un Cúcuta en caída libre

Cúcuta tuvo grandes cambios para este partido y Sebastián Méndez dejó fuera del encuentro a Jhonathan Agudelo, Mauricio Duarte y Braynner García, líderes del ascenso. Diego Chica, otro titular habitual, fue dejado en el banco.



Pero los cambios no fueron suficientes y a los 19 minutos llegó el primer gol de Pasto. Ederson Moreno sacó un buen remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red.



El equipo motilón no encontraba el camino y apeló a la pierna fuerte, situación que lo llevó a tener tres amonestados a Javier López, Harrison Mancilla y Robert Carvajal. Pasto también entró en ese juego y se llevó a Mariano Vásquez con amarilla.



Cuando la primera mitad estaba por concluir, Andrey Estupiñán anotó otro golazo para que los nariñenses se fueran al descanso con una victoria de 0-2.



En el inicio de la parte complementaria parecía que el cuadro rojinegro lograba tener buen juego y al sexto minuto del encuentro Lisandro Cabrera remató de cabeza y descontó 1-2.



El balón corría de área a área sin muchos destellos de buen fútbol en el campo, pero la pierna fuerte seguía presente. Al 18, Carvajal vio la segunda amarilla y se fue expulsado del campo.



Pasto supo aprovechar la ventaja en el campo y al minuto 30 un centro a media altura de Fabián Viáfara, lateral por derecha, que llegó hasta la otra esquina para que Mairon Quiñones, lateral por izquierda, celebrara el 1-3.



Con este resultado, el equipo nariñense sigue demostrando su buen fútbol y asciende en la tabla de posiciones, mientras que Cúcuta sigue en caída libre y no encuentra el camino que lo puso en la parte alta del campeonato a principio de este torneo.