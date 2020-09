Cali se enfrenta al Cúcuta con el objetivo de meterse entre los ocho

Es el último partido de la novena fecha de la Liga Betplay, en el que Deportivo Cali sabe que debe ganarle este miércoles (7:30 p.m.) al Cúcuta en Armenia para volver a meterse entre los ocho.

La octava casilla la ocupa parcialmente el América de Cali con 15 puntos y la misma diferencia de goles de +3, por lo que cualquier resultado a favor de los azucareros servirá para estar de nuevo en el listado.



También será la oportunidad para retomar la confianza en el juego colectivo que antes de la pandemia tenía el plantel caleño, ya que ante Millonarios quedaron algunas dudas, especialmente en defensa y ataque.



El único jugador inhabilitado por sanción es el extremo Jhon Vásquez, autor del gol ante el conjunto albiazul, quien ahora sí pagará una fecha por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que al creativo Carlos Lizarazo lo dejaron por fuera para que se recupere plenamente de una fatiga muscular.



Para reemplazar a Vásquez se tienen varias opciones: Deiber Caicedo, Jesús Arrieta, Kevin Velasco o incluso José Enamorado, pero todo depende del análisis que hizo Alfredo Arias del elenco ‘motilón’.

Sobre lo que pudo evaluar del compromiso del pasado sábado, que estaba aplazado de la sexta fecha, Arias señaló que “todos sabíamos que íbamos a volver después de seis meses y que algunos errores íbamos a cometer, yo sabía que íbamos a cometer errores, lo otro es que el equipo al que enfrentamos era Millonarios, Cali hace 10 partidos que no le gana, es un equipo que por algo dicen que es el clásico de antaño, no nos tocó cualquier partido y lamentablemente la obligación de ganar la teníamos nosotros, entonces el partido se dio así. Creo que los resultados no se merecen, se logran o no se logran”.



En cuanto a lo que han analizado del Cúcuta, dijo que “empezamos a verlo el otro día, con el nuevo cuerpo técnico tenemos muy poquito material, pero hay un partido que lo ganó muy bien y se ve un equipo muy sólido cuando no tiene la pelota, se cierra muy bien por dentro, le da posibilidad al rival de recibir afuera en banda, y ahí hace su presión, es un equipo que seguramente con el cambio de cuerpo técnico –eso siempre pasa– los jugadores se esfuerzan más, quieren demostrarle a ese cuerpo técnico que ellos son valiosos y que van a salir las cosas, en ese partido contra Jaguares se vio muy bien, es uno de los videos que he analizado.



Agregó que “el rival va a ser difícil, desde que veía la Liga colombiana, desde que llegué y la veo sé que todos los contrincantes son muy parejos en este país, acá no hay un candidato solo para ganar el campeonato, acá hay dos equipos grandes en muchas ciudades y otros que están muy fuertes como Tolima, Junior, Once Caldas también se va a meter, está Pasto allá arriba, es un campeonato muy duro, muy competitivo, a mí me gusta estar acá y tratar de mejorar y darles herramientas a mis jugadores para que podamos ganar”.



Probable formación



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo; Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Deiber Caicedo (Jesús Arrieta); Ángelo Rodríguez.



D.T.: Alfredo Arias



Estadio: Centenario (Armenia)



Hora: 7:30 p.m.



Transmisión: WIN Sports+



Árbitro: Heider Castro (Academia)



Asistentes: Richard Ortiz (Quindío) y Javer Motta (Cundinamarca)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces