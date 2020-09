Lo que dejó un agridulce empate para Deportivo Cali contra Cúcuta

En otras circunstancias, un empate de visitante siempre será considerado como un buen resultado. Sin embargo, después de ver lo que desperdició el Deportivo Cali frente a un mermado Cúcuta en Armenia, debe ser un motivo de reflexión para el técnico Alfredo Arias y sus jugadores.



Cali ganaba 1-3 y estuvo a punto de estar 1-4 con un penalti que dilapidó Ángelo Rodríguez, y se despidió con un 3-3 que premió la reacción del conjunto ‘motilón’ y la falta de eficacia del verdiblanco.

Así vio FUTBOLRED la presentación del equipo ‘azucarero’, que por ahora sigue por fuera de los ocho. Está invicto, pero 7 de sus 9 partidos disputados han terminado en igualdad. Es noveno con 13 puntos. La conclusión que queda es que le falta liquidar los compromisos.

Un primer tiempo con visión de ataque. Cali fue el dueño de las acciones en los primeros 45 minutos, originando las jugadas suficientes para maniatar a un Cúcuta liviano y lleno de juveniles. Así se fue ganador al descanso, y en el primer minuto del complemento aumentó la diferencia, aunque no supo mantener la ventaja.

Deiber, el desequilibrante. La zona izquierda fue la escogida para sacarle provecho a la defensa rojinegra, ya que Deiber Caicedo siempre superó al lateral Winston Ramírez, sobre todo en la parte inicial.

Una defensa que aún no se acomoda. Los goles del Cúcuta dejaron ver una mala sincronización del cuarteto posterior verdiblanco, que no atinó a rechazar el balón en las llegadas cucuteñas. Juan Camilo Angulo tuvo una falta en el área que el árbitro no dio sobre Agustín Voletich y luego otra sobre el mismo jugador que sí fue penalizada y Matías Rodríguez convirtió para el 3-3 definitivo.

La expulsión de Colorado le dio vida al Cúcuta: Estar con un hombre menos por la tarjeta roja de Andrés en una acción infantil ante Diego Peralta, se convirtió en otro factor que aprovechó el Cúcuta, ya que copó mejor los espacios y llegó más fácil a zona de riesgo. También se le abona a Jorge Artigas que sus cambios fueron más efectivos que los que hizo Alfredo Arias para la etapa complementaria.

Le faltó ordenar el mediocampo. Andrés Balanta se vio solitario para contener la intención ofensiva del Cúcuta después de la expulsión de Colorado, allí estuvo mejor el conjunto de la frontera porque hizo superioridad numérica e inició las acciones que luego terminaron en goles para obtener un punto que celebraron como casi milagroso por las condiciones en que se desarrolló el partido.

Desperdició la oportunidad de sellar el resultado. Cuando el partido lo ganaba Cali por 1-3, Ángelo Rodríguez fue derribado en el área del Cúcuta, él mismo fue al cobro del tiro penalti y lo malogró, así desechó la oportunidad de prácticamente cerrar el resultado y le dio ímpetu al rival para que se volcara a zona de David González.



Rodríguez, que volvió a aparecer como el delantero de área, sigue negado para el gol, ansioso y le falta tranquilidad para pensar mejor la última jugada.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces