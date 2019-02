Cúcuta ganó el clásico y es más líder que nunca: 3-2 sobre Bucaramanga

Cúcuta es más líder que nunca en la Liga I-2019. Este domingo, se quedó con el clásico santandereano superando 3-2 al Bucaramanga en el minuto final, en un partido que colmó las expectativas y dejó una gran imagen. Así, el motilón vuelve a la cima en la 5ª fecha de la Liga I-2019.

El estadio General Santander fue testigo de un primer tiempo excepcional, que tuvo cuatro de los cinco goles del compromiso. Cúcuta salió a arrollar y empezó a demoler la defensa visitante. El sector derecho fue el predilecto del local para atacar, haciendo ver mal a Marvin Vallecilla, lateral zurdo del Bucaramanga.



A los 13 minutos llegó el primer gol del encuentro, en la tercera incursión cucuteña por zona diestra, en la que ya habían probado los reflejos del portero James Aguirre. Pero esta vez el centro lo anticipó Jhonathan Agudelo y venció el arco bumangués para poner el 1-0.



Cúcuta no bajó los brazos. Por el contrario, se veía más veloz con el empuje de los aficionados y con el resultado a su favor. Pero no se conformó y amplió el marcador a los 19, gracias a Luis Miranda, que volvió a castigar los serios problemas defensivos que mostraba a esa altura el cuadro ‘búcaro’.



El leopardo no podía acomodarse en la cancha y ya tenía dos goles en contra. Sin embargo, el partido tuvo que pararse un par de minutos por algunos problemas en la tribuna. Ese hecho, más allá de ser reprochable, terminó perjudicando al local, pues frenó su ímpetu.



Los visitantes se fueron metiendo en el partido y a jugar en campo cucuteño. Tímidamente, fueron acercándose al arco del local. Así, a los 40 minutos, en una buena jugada colectiva, John Pérez entró al área y definió sutilmente para descontar: 2-1 en el General Santander.



Cuando caía la primera parte, y con el leopardo apostando a la igualdad, llegó el premio para los dirigidos por Flabio Torres. En un tiro de esquina, cobrado por John Pérez, el panameño Gabriel Gómez logró el 2-2 cabeceando a placer por los errores de marca en la defensa motilona.



La segunda parte bajó su velocidad, pero ambos equipos querían la posesión de la pelota. Los primeros 30 minutos de la parte complementaria fueron parejos, faltos de llegadas claras a gol y con dos escuadras que, si bien querían más, parecían conformarse con el empate.



Pero Cúcuta reaccionó en el remate del clásico. Hizo más por el triunfo y lo demostró en un tiro libre de Mauricio Duarte que se estrelló en el travesaño, y con un par de llegadas que controló James Aguirre.



Al cuarto minuto agregado, Cúcuta se llevó el triunfo llegando por derecha, sin dejar ir un balón largo tras el centro y con un rebote que le quedó a Carlos Mosquera, que remató con violencia para poner el 3-2 final y devolverle la punta al motilón.



Síntesis

Cúcuta 3-2 Bucaramanga



Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (5); James Castro (6), Braynner García (6), Javier López (5), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (5), Jhon Hernández (5), Diego Chica (7), Matías Pérez (4); Luís Miranda (6) y Jhonathan Agudelo (6).

Cambios: Carlos Mosquera por Matías Pérez (20 ST) y Jeysen Núñez por Jhon Hernández (27 ST).

D.T.: Sebastián Méndez.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (5); Harold Gómez (5), Camilo Mancilla (5), Jeison Quiñonez (4), Marvin Vallecilla (4); Rafael Robayo (5), Gabriel Gómez (6), César Quintero (4), Sherman Cárdenas (6); Jhon Pérez (6) y Roque Caballero (5).

Cambios: Johan Caballero por John Pérez (24 ST) y Yúber Asprilla por César Quintero (40 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Goles: Jhonatan Agudelo (13 PT), Luis Miranda (19 PT), Carlos Mosquera (45+3 ST), para Cúcuta. John Pérez (40 PT) y Gabriel Gómez (45+3 PT), para Bucaramanga.



Amonestados: Luis Miranda (23 PT), Jhonathan Agudelo (40 PT), James Castro (13 ST), en Cúcuta. César Quintero (24 PT), Marvin Vallecilla (36 PT), Gabriel Gómez (16 ST), Sherman Cárdenas (36 ST), James Aguirre (37 ST), en Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Figura: Diego Chica (7).



Partido: bueno.



Estadio: General Santander.



Asistencia: 35.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Eder Vergara (5).



*Síntesis de Diego Clavijo