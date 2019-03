Cúcuta Deportivo venció 3-1 al Unión Magdalena y regresó al liderato

Luego del empate de Millonarios, el Cúcuta Deportivo sabía que debía ganar por dos goles para que su nombre volviera a aparecer en lo más alto de la tabla de la Liga I-2019. Y así lo hizo: este domingo se impuso por 3-1 sobre el Unión Magdalena en el estadio General Santander, en juego de la novena fecha, y con 20 puntos lidera la tabla una vez más luego de dos jornadas en las que el cuadro azul de Bogotá había tomado la punta. El equipo ‘motilón’ tiene los mismos puntos que Millonarios, pero lo supera por diferencia de gol.

Los errores de la defensa del Unión en la primera parte fueron bien aprovechados por Jonathan Agudelo, a los 14 minutos, y por Luis Miranda, a los 21, para que el conjunto cucuteño consiguiera una buena ventaja.



Recién iniciado el segundo tiempo Luis Carlos Arias marcó el 2-1 y metió de nuevo al cuadro bananero en el partido, sin embargo, en una nueva desconcentración de la visita, James Castro anotó de cabeza en un tiro de esquina el 3-1.



En el minuto 14 Agudelo aprovechó un error de Subero al devolver un balón sin la fuerza necesaria para llegar a los pies de su compañero. El atacante motilón ganó de velocidad y definió con tranquilidad ante el desconcierto de la zaga bananera.



Los “motilones” no levantaron el pie del acelerador y siguieron atacando con Matías Pérez como el hombre encargado de organizar las incursiones ofensivas. Al minuto 20 producto de la presión local, Unión Magdalena se volvió a equivocar saliendo y entregó el balón a Cúcuta que aumentó la diferencia por intermedio de Luis Miranda tras capitalizar un rebote dejado por el arquero visitante luego de atajar un remate de Agudelo.



Con una diferencia cómoda, los “motilones” optaron por administrar el balón con menos vértigo. Magdalena estuvo cerca de descontar tras un remate de Ricardo Márquez que salvó providencialmente el arquero Jhonny Da Silva.



En la primera jugada del periodo complementario y cuando apenas la gente se estaba terminando de acomodar en las tribunas, Unión Magdalena conseguiría el descuento producto de una acción individual de Luis Carlos Arias quien enganchó de afuera hacia adentro y remató con pierna izquierda al ángulo inferior derecho de la portería sur del estadio General Santander.



Cúcuta Deportivo no bajó los brazos y al minuto 20 amplió la diferencia por intermedio de James Castro quien de cabeza y tras un centro de Diego Chica envió el balón al fondo de la red para tranquilidad de los aficionados locales. Magdalena adelantó las líneas tratando de generar riesgo con los recién ingresados Blanco y De Jesús pero no tuvo profundidad. El partido terminó sin mayores emociones y Cúcuta Deportivo recuperó el liderato con una victoria contundente sobre un rival directo en el promedio.



Cúcuta Deportivo 3 – Unión Magdalena 1



Cúcuta Deportivo: Jhonny Da Silva (6), James Castro (7), Braynner García (6), Darwin Carrero (6), Mauricio Duarte (6); Harrinson Mancilla (5), Diego Chica (6), Matías Pérez (6), Jhon Hernández (5), Luis Miranda (7) y Jhonathan Agudelo (7). Cambios: Jeysen Núñez por Pérez (20 ST), Maicol López por Miranda (35 ST) y Mateo Muñoz por Hernández (44 ST)

DT: Sebastián Méndez.



Unión Magdalena: Carlos Giraldo (4); Cristian Subero (4), Ronaldo Lora (3), Edinson Restrepo (5), Brayan Correa (4); Lucas Sotero (5), Jhojan Valencia (4), Abel Aguilar (5), Fabian Cantillo (4); Luis Carlos Arias (6) y Ricardo Márquez (5). Cambios : Hernán Luna por Valencia (30 ST), Ruyeri Blanco por Márquez (35 ST) y Geovanne de Jesús por Arias (38 ST)

DT: Harold Rivera



Partido: Bueno.

Goles: Agudelo (14 PT), Miranda (20 PT) y Castro (20 ST) del Cúcuta; Arias (1 ST) para el Unión.

Expulsados: Ronaldo Lora (43 ST) del Unión Magdalena

Amonestados: Mancilla (38 PT), Hernández (42 PT), Carrero (31 ST) y Núñez (44 ST) del Cúcuta; Subero (44 PT), Valencia (18 ST), Sotero (45 ST), Aguilar (45+2 ST), del Unión Magdalena.

Figura: Diego Chica, volante Cúcuta Deportivo (7).

Estadio: General Santander.

Asistencia: 8.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Carlos Betancur (7).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta