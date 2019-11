Lo bueno, malo, feo y más de la fecha 5 de los cuadrangulares de Liga

Intensa y emotiva resultó la jornada cinco de los cuadrangulares de la Liga II-2019 en la que Junior y América se perfilaron como los primeros opcionados para ser finalistas del campeonato. Claro que Tolima, Santa Fe y Cali también quedaron con posibilidades.



La gran noticia fue la eliminación de Atlético Nacional a manos del Tolima. Además, Cúcuta y Alianza Petrolera también quedaron fuera de la fiesta.

Lo bueno

escarlata llegue a la última jornada con la primera posibilidad. Y la diferencia la hizo porque ganó el primer partido de un visitante en el grupo B.



- Teófilo Gutiérrez acabó la mala racha. Junior venció 1-0 a Cúcuta y llegará a la última fecha del cuadrangular A con la posibilidad de clasificar a la final solo con el empate en su visita al Tolima. El triunfo sobre lo motilones fue obra de Teo, que se atrevió a pitar un penalti, el ‘coco’ del tiburón, y así concretó para romper una seguidilla de fallos en los últimos cobros.



- Tolima contra Nacional. Se enfrentaron seis veces este año en Liga y el verde solo ganó una vez. Este domingo fue empate 1-1 en el Atanasio Girardot, resultado que lo deja vivo para su último partido (recibe a Junior) y de pasó sacó de carrera al verdolaga.



- Cúcuta y su espíritu deportivo. El equipo motilón quedó eliminado, pero fue un digno contrincante a pesar de los retrasos en sus sueldos y otros incumplimientos del presidente José Augusto Cadena.



- Santa Fe y la campaña increíble. Es claro que el cardenal no sacó el mejor resultado en la quinta fecha, pues empató de local 1-1 contra Cali. Pero el expreso bogotano llegará a su partido contra América dependiendo de sí mismo; es decir, si gana en el Pascual Guerrero, será el finalista del grupo B, algo impensado hace tres meses, cuando era colero del campeonato.



Lo malo

- Atlético Nacional. Fracasó: eliminado en los dos campeonatos; no ganó la Copa Colombia y no estuvo a la altura de las expectativas y de su gran nómina y gigante inversión. Juan Carlos Osorio no pudo revertir la situación y el verde no jugará la Copa Libertadores después de seis años consecutivos participando.

- Nicolás Gallo. El árbitro de Santa Fe vs. Cali tuvo una actuación desastrosa, siendo decisivo en el resultado, dejando dudas en sus procedimientos y perjudicando a ambos equipos, especialmente al azucarero.

Lo feo

- Dany Rosero. El defensor del Cali pegó y se fue expulsado. Pero se salvó de ver la roja antes, en una actitud reprochable, sobre todo por lo que se está jugando el azucarero, aplaudió al árbitro Gallo, un gesto feo que pudo ser castigado antes.