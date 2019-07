Por fin celebró el Once Caldas: le ganó 3-1 al Deportivo Pasto

Con goles de Sebastián Guzmán, Javier Reina y Marcelino Carreazo, el Once Caldas se impuso 3-1 al Deportivo Pasto, que descontó con anotación de su capitán Camilo Ayala, en el estadio Palogrande de Manizales, en juego correspondiente a la fecha 3 de la Liga II-2019, disputado este sábado en la noche. Esta es la primera victoria del conjunto blanco en el segundo semestre luego de un mal comienzo con dos derrotas seguidas y además cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, contando las dos con las que cerró el primer semestre.

El equipo de Hubert Bodhert salió dispuesto a conseguir su primera victoria y comenzó a rondar el área del Pasto, aunque sin contundencia en la finalización, como ocurrió a los 3 minutos cuando Javier Reina lanzó un centro que cabeceó desviado Ménder García.



A los 13 minutos fue Johan Carbonero el que intentó para el cuadro local, tras un pase de David Rodríguez, pero su remate salió desviado.



Ese impulso del arranque se fue apagando y el cuadro pastuso se acomodó en el terreno y le quitó la pelota al Once, que solo volvió a llevar peligro al arco de Carlos Bejarano en el minuto 22 cuando por fin pudo rematar al arco y anotar.



Sebastián Guzmán aprovechó la desconcentración de la zaga visitante en un saque de banda y definió de derecha dentro del área para poner a ganar al cuadro de Manizales.



El Once Caldas se adueñó del encuentro y 10 minutos después aumentó la ventaja. En el minuto 30 entró velozmente Johan Carbonero por la zona izquierda y el portero Bejarano salió con los pies a frenarlo y le cometió falta. Penalti que no dudó en sancionar el juez Hayder Castro y que convirtió con mucha frialdad el experimentado volante Javier Reina.





Javier Reina celebra el gol que le marcó al Pasto en la victoria 3-1 del Once Caldas. Foto: JOHN JAIRO BONILLA / CEET

Antes de ir al descanso llegó el descuento para el Pasto. Nació en un saque largo y rápido del portero Bejarano, que generó un contraataque con Andrey Estupiñán, quien se la dio a Víctor Giraldo que vio como el portero Ortiz detuvo su remate. El rebote le llegó al capitán Camilo Ayala, quien remató fuerte con la derecha para poner el 2-1 y meter en el partido al cuadro de Alexis García.



En el segundo tiempo, el Pasto tuvo el empate con un buen remate de Estupiñán, a los 55 minutos, que atajó Gerardo Ortiz. Once Caldas se dedicó a mantener el resultado, ante su imposibilidad de generar fútbol ofensivo.



Sobre el final del partido el volante Henry Rojas pudo celebrar su cumpleaños con gol, el del empate, pero el portero Ortiz estuvo gigante y evitó la caída de su valla en una doble ocasión que no pudo aprovechar el ex jugador de Millonarios.



El que no falló fue el venezolano Marcelino Carreazo para el Once Caldas, quien había ingresado por Kevin Londoño a los 56 minutos. En el último minuto de adición se produjo un contragolpe del cuadro local. Reina asistió al atacante de 20 años, quien definió muy bien a la salida del portero. 3-1 y un triunfo que le permite respirar al Once Caldas que el próximo miércoles recibirá al América de Cali, en el juego de ida por los octavos de final de la Copa Colombia.



El Pasto, flamante sub campeón dirigido por García, sigue sin ganar, pues había empatado sus dos primeros partidos y el miércoles también tendrá duelo de Copa Colombia, contra La Equidad en Bogotá.

Once Caldas 3 – 1 Deportivo Pasto



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (6); Carlos Mario Pájaro (6), Andrés Felipe Correa (6), Miguel Nazarit (6) y Elvis Mosquera (6); Sebastián Guzmán (7) y Juan David Rodríguez (5); Kevin Londoño (4), Javier Reina (8) y Johan Carbonero (6); Ménder García (7). Cambios: Marcelino Carreazo (7) por Kevin Londoño (10 ST), Diego Peralta (SC) por Andrés Felipe Correa (36 ST) y Harlin Suárez (SC) por Johan Carbonero (39 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (5), Fabián Viáfara (5), Geisson Perea (6), Eder Castañeda (6) y Henry Rojas (6); Julián Guevara (7) y Camilo Ayala (7); Víctor Giraldo (5), Nicolás Roa (5) y Andrey Estupiñán (7); Carlos Daniel Hidalgo (5). Cambios: Daniel Hernández (7) por Nicolás Roa (1 ST), Ray Vanegas (5) por Víctor Giraldo (11 ST) y Wilfrido de la Rosa (SC) por Carlos Daniel Hidalgo (22 ST).

D.T.: Alexis García.



Partido: Aceptable.



Goles: Sébastian Guzmán (22 PT), Javier Reina (Penalti, 32 PT) y Marcelino Carreazo (50 ST) para el Once Caldas; Camilo Ayala (46 PT) para el Pasto.



Amonestados: Carlos Mario Pájaro (45 PT) y Andrés Felipe Correa (24 ST) del Once Caldas; Julián Guevara (16 PT) del Pasto.

Expulsados: No hubo.



Figura: Javier Reina (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 8.243 espectadores.

Árbitro: Héider Castro (6).



Síntesis por Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales